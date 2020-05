Im Bellersheimer Wald wird Holz mit Pferden gerückt

Im Bellersheimer Markwald übernehmen Kaltblüter die Aufgabe des Holzrückens. Foto: Graf

Bellersheim (kjg). Was in den 1950er und 1960er Jahren noch gang und gäbe war, ist in den vergangenen Jahrzehnten selten geworden: Das Holzrücken mit Pferden im Wald. In neuerer Zeit hat man die Vorteile dieser Methode wieder entdeckt. So erläuterte Markmeisterin Sylvia Ruppel im Bellersheimer Markwald, dass das Rücken mit Pferden für den Waldboden wesentlich schonender sei, als das Rücken mit Maschinen, was zu Bodenverdichtungen und Bodenschäden führe.

Beim Holzrücken werden die gefällten Bäume innerhalb des Waldes zu einem Weg gebracht, von dem sie per Langholzwagen abtransportiert werden können. Dabei kommen entweder Pferde zum Einsatz, die die Stämme zum Weg ziehen oder Forstschlepper, Forwarder und Seilwinden.

Im Bellersheimer Markwald haben die Rückepferde "Elmar" und "Eckstein" von Bernd Wirth aus Nidda diese Arbeit übernommen. Sie transportieren die Baumstämme zum Rückeweg oder direkt zur Waldstraße. Für den Transport vom Rückeweg bis zur Lkw-tauglichen Waldstraße werden leichtere Forstschlepper eingesetzt, erläuterte Wolfram Peppler, Revierförster im Markwald und Inhaber des Forstservices Peppler.

Keine leichte Arbeit

Das Holzrücken ist auch für die Pferde keine leichte Arbeit. Immerhin kann so ein Stamm je nach Größe und Dicke einige Hundert Kilogramm wiegen. Die Pferde gehen in einem Kummet-Geschirr, das die wechselnden und ruckartigen Zugwiderstände abfängt. Daran hängt die Forstkette mit dem Baum. Das Pferd wird über unterschiedliche, kurze oder lange Zügel geführt. Der Mensch geht hinter oder neben dem Pferd. Dabei stellen auf dem Waldboden liegende Äste, Reisig und Gebüsch für die Pferde und ihre Führer zusätzliche Erschwernisse und Hindernisse dar. Im Bellersheimer Wald haben die beiden Kaltblüter ihre Aufgabe mit Ruhe und Gelassenheit erledigt.

Für die Bellersheimer Markgenossenschaft ist die nachhaltige Waldwirtschaft mit ihrem ausgewogenen Handeln, dem zurückhaltenden Holzeinschlag sowie der Reinvestition der Überschüsse in Aufforstungen und waldbauliche Maßnahmen sehr wichtig, erläuterte Markmeisterin Ruppel. Dazu passten die schonende Ernte und das Rücken durch die Pferde. Seit 1. Januar dieses Jahres kümmere sich Revierförster Wolfram Peppler in diesem Sinne um den Wald. Dessen Aufgabe sei keine leichte, meinte Ruppel mit Blick auf die Trockenheit der vergangenen Wochen.