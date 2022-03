Im Kreis Gießen telefonieren falsche Polizisten

Falsche Polizisten waren im Landkreis Gießen telefonisch auf Opfersuche. Symbolfoto: Julian Stratenschulte

LANDKREIS GIESSEN - Laut Polizei haben am Mittwoch im Landkreis Gießen mal wieder Betrüger ihr Glück am Telefon versucht. Ihr Ziel: vornehmlich ältere Bürgerinnen und Bürger, insbesondere in Heuchelheim und Wettenberg.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich bei den sogenannten "Schockanrufen" ein angeblicher Kriminalpolizist zu Wort und gab an, in der unmittelbaren Umgebung sei kurz zuvor eine Einbrecherbande festgenommen worden. Sicherheitshalber wolle man sich nun erkundigen, ob der Gesprächspartner in den eigenen vier Wänden Wertsachen aufbewahren würden.

In den der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen fielen die Angerufenen nicht auf den dreisten Betrugsversuch herein und reagierten genau richtig: Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie Bürger niemals telefonisch kontaktieren und nach Wertsachen befragen würde. Daher raten die Beamten: "Erhalten Sie einen ebensolchen Anruf, beenden Sie sofort das Gespräch und informieren die Polizei unter der 110!" Dazu sollten Betroffene zusätzlich Familie, Freunde und Bekannte über derartige Betrugsversuche informieren.