Im Kreis Gießen werden wieder Gottesdienste gefeiert

Kreis Giessen (red). Mit Zollstock und Klebeband sind in diesen Tagen Küsterinnen und Küster, Kirchenvorstandsmitglieder, Pfarrerinnen und Pfarrer in den Kirchen zwischen Limes und Vulkan unterwegs. Sie messen die Abstände aus, die in Corona-Zeiten zwischen den Besuchern eingehalten werden müssen, wenn wieder Gottesdienste gefeiert werden dürfen. Einige Kirchengemeinden in der Region fangen damit bereits am Sonntag, 10. Mai, an. Andere warten damit bis zum 17. Mai oder haben sich aus verschiedenen Gründen vorläufig dagegen entschieden. Ohnehin werden die Gottesdienste am kommenden Sonntag als eine Art Probelauf geplant. "Wenn viel mehr kommen als in die Kirche hineindürfen, würden wir auch zwei Gottesdienste anbieten", sagt Anne Schneider, Pfarrerin in Oppenrod und Annerod. Sie predigt am Sonntag zum ersten Mal wieder in der kleinen Oppenröder Kirche. In Annerod will man noch eine Woche warten. Dieter Sandori, Pfarrer in Burkhardsfelden und Lindenstruth, geht davon aus, dass nicht mehr Besucher kommen werden als in Vor-Corona-Zeiten. Dafür reicht das reduzierte Platzangebot in "seinen" Kirchen aus, meint Sandori.

Markus Witznick in Ober-Ohmen will beim Gottesdienststart am Sonntag zunächst Erfahrungen sammeln und diese dann 14 Tage später beim nächsten Gottesdienst umsetzen. In Ober-Ohmen wie auch im Kirchspiel Grünberg würden zuerst Kirchenvorsteher, wenn nötig, ihre Plätze räumen. Pfarrer Lukas von Nordheim kündigt außerdem an, dass die Predigt zur Mitnahme bereit liegt. Das wird auch in anderen Gemeinden, etwa in Queckborn und Lauter, so gehandhabt. Die Kirchengemeinde Großen-Buseck bittet um Anmeldung für die Gottesdienste, die ab dem 17. Mai wieder gefeiert werden. Wer an den kommenden Sonntagen einen Gottesdienst besucht, muss sich auf einige Veränderungen einstellen. Am Eingang und Ausgang wird darauf geachtet, dass der Abstand von mindestens 1,50 Meter eingehalten wird. Auch die Schutzmaske ist Pflicht ebenso wie die Handdesinfektion. In der Kirche wird strikt darauf geachtet, dass ausschließlich die markierten Plätze eingenommen werden. Pfarrer oder Pfarrerin bewegen sich in mindestens vier Metern Abstand von der Gottesdienstgemeinde. Emporen sind gesperrt oder den wenigen Musikern vorbehalten, die im Gottesdienst aktiv sein dürfen.

Zum Hintergrund: Seit Anfang Mai dürfen in den Kirchen wieder Gottesdienste gefeiert werden. Voraussetzung ist die Verabschiedung und Einhaltung eines Schutz- und Hygienekonzepts durch die Kirchenvorstände. Sie entscheiden nach den örtlichen Gegebenheiten auch darüber, wann und wie in den Kirchen wieder Gottesdienst gefeiert wird.