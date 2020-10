Im Landkreis Gießen wird wieder gehamstert

Bei Aldi in Linden herrschte am Dienstagvormittag kein Mangel an Toilettenpapier. Foto: Wißner

Beispiele eines beginnenden Hamsterkauf-Problems: Während es bei Lidl in Langgöns beim Toilettenpapier knapp wurde, hatte der "Herkules"-Markt in Watzenborn-Steinberg nicht nur da Probleme. Auch im Nudelregal zeigten sich Lücken. Bei Aldi in Linden war Toilettenpapier frisch nachgefüllt worden, während das Rewe-Center in Gießen die Abgabemengen beschränkt. Fotos: Wißner