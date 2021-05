"Im Seniorenzentrum Hungen bin ich einfach Schwester Daniela"

Der Internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai begangen. Der Tag erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege, Florence Nightingale. Laut Statistischem Bundesamt gab es 2020 in Deutschland etwa 1,1 Millionen Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen sowie rund 600 000 Beschäftigte im Bereich der Altenpflege. Der Tag der Pflege will die Leistungen der Menschen in Pflegeberufen in den Mittelpunkt rücken und helfen, ihre Arbeitssituation zu verbessern und auf Missstände im Pflegesystem hinzuweisen.