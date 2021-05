Im Speckgürtel rund um Gießen steigen die Preise

Familien mit Normaleinkommen können sich ein Eigenheim im Speckgürtel von Gießen kaum leisten, denn die Preise haben sich seit 2010 fast verdoppelt. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Die Nachfrage nach Immobilien ist in Mittelhessen ungebrochen hoch. "Im vergangenen Jahr wurden zum zweiten Mal mehr als 10 000 Verträge in der Region abgeschlossen und 1,4 Milliarden Euro umgesetzt", betonte der stellvertretende Vorsitzende des Gutachterausschusses, Lothar Dude-Georg bei der Vorstellung des neuen Immobilienmarktberichts für die Kreise Marburg, Gießen und Lahn-Dill (ohne die Städte Gießen und Marburg) am Dienstag in Marburg. Mehr als 2100 Ein- und Zweifamilienhäuser wechselten 2020 ihre Besitzer. Allein dafür wurden rund 470 Millionen Euro umgesetzt - elf Prozent mehr als im Vorjahr. Dies ermittelte der Gutachterausschuss für Immobilienwerte im hessischen Amt für Bodenmanagement (AfB). Die anhaltend hohe Nachfrage nach Eigenheimen lässt die Preise weiter klettern. So ist der durchschnittliche Verkaufspreis von Ein- und Zweifamilienhäusern im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent von rund 196 000 Euro auf 215 000 Euro gestiegen.

Nach wie vor gibt es aber ein deutliches Preisgefälle zwischen den "Speckgürteln" rund um Gießen, Marburg und Wetzlar gegenüber den eher ländlichen Bereichen. Dort beträgt der ermittelte Wert einer Standard-Immobilie (Baujahr 1980, Wohnfläche 150 Quadratmeter, Grundstücksgröße 700 Quadratmeter) 2020 rund 192 000 Euro gegenüber 174 000 Euro im Jahr 2019. Im Stadtumfeld kostete eine vergleichbare Immobilie dagegen zum gleichen Stichtag rund 313 000 Euro (2019: 294 000 Euro).

Ähnlich sieht es bei gebrauchten Eigentumswohnungen aus. Hier wurde eine Preissteigerung von 13 Prozent nachgewiesen. Auch das teuerste im vergangenen Jahr verkaufte Eigenheim steht im Speckgürtel Gießens, nämlich in Wettenberg, und wechselte 2020 für stolze 1,2 Millionen Euro den Besitzer.

Die Schere zwischen strukturschwachen Gemeinden vor allem im Norden Mittelhessens und dem Speckgürtel um Gießen und Wetzlar klafft bei den Immobilienpreisen immer weiter auseinander. Grafik: AfB Hessen

Am anderen Ende der Preisskala rangieren im Landkreis Kommunen wie Laubach, Allendorf/Lda. oder Rabenau. Dort konnte man im vergangenen Jahr Baugrundstücke für 86 Euro je Quadratmeter erwerben. In diesen Regionen sind in den vergangenen zehn Jahren die Baulandpreise um rund ein Drittel gesunken. Setze man solche Preise in Relation zu den Erschließungskosten, würden die Kommunen wahrscheinlich sogar ein Minusgeschäft machen, mutmaßte Dude-Georg. Man könne hier von einer verdeckten Subvention sprechen, um überhaupt noch bauwillige Menschen in diese Regionen zu locken.

Rund um Gießen bleibt dagegen der Traum vom Eigenheim für viele junge Familien mit Normaleinkommen ein Traum. In Wettenberg, Linden oder Heuchelheim haben sich die Preise für Ein- oder Zweifamilienhäuser seit 2010 nahezu verdoppelt.

Das schlägt sich mittlerweile auch auf dem Markt für gebrauchte Immobilien nieder. Der durchschnittliche Wiederverkaufswert einer Eigentumswohnung in der Größe zwischen 70 und 120 Quadratmetern stieg in Mittelhessen in den vergangenen zehn Jahren von 85 000 Euro auf 139 000 Euro. Das entspricht einer Preissteigerung von 65 Prozent.

Die maximalen durchschnittlichen Baulandpreise sind im Verkaufsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 280 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche gestiegen. Neben der allgemeinen Preissteigerung ist auch ein Mangelangebot an Bauplätzen im Lahn-Dill-Kreis und im Landkreis Gießen dafür verantwortlich.

Betongold glänzt weiter

Ob mit diesem Preisniveau nun die Spitze erreicht sei, könne abschließend noch nicht eindeutig belegt werden, sagte Fachbereichsleiter Tobias Rhiel. Denn die allgemeine Baupreissteigerung habe bei diesen Verkäufen noch keinen Einfluss auf den Verkaufspreis gehabt. Es ist aber wahrscheinlich, dass kurzfristig der Anstieg der Baupreise (seit 2010 ein Plus von 35 Prozent) sowie die Verknappung der Rohstoffe und mittelfristig die aus Umweltschutzgründen forcierte Verteuerung des Individualverkehrs nicht nur zu insgesamt steigenden Immobilienpreisen, sondern auch zu einer sich weiter öffnenden Preisschere zwischen Stadt und Land führen könnten. Angesichts neuer Schulden zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie dürften wohl auch die Leitzinsen noch lange in der Nähe der Nulllinie verharren, meinte das für Gießen zuständige Ausschussmitglied Horst-Friedhelm Skib. "Der Trend zum Betongold dürfte uns daher noch lange erhalten bleiben."

Einen dämpfenden Effekt könnte dagegen der wahrscheinlich auch nach dem Ende der Covid-19-Pandemie anhaltende Trend zum Homeoffice haben, erklärte Dude-Georg. In Ballungsräumen könnten nicht mehr benötigte Büros zu Wohnungen umgewidmet werden und damit den Immobilienmarkt entlasten. Ländliche Regionen mit schneller Internetverbindung hätten künftig auch bessere Chancen, Arbeitsplätze in der Region zu halten.

Der Immobilienmarktbericht 2021 kann gegen eine Gebühr von 50 Euro über Geodaten online (gds.hessen.de) oder direkt über die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses in der Robert-Koch-Straße 17, 35037 Marburg (E-Mail: gs-gaa-afb-mr@hvbg.hessen.de) bezogen werden.