Impfangebot für Kinder und Jugendliche

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Das Impfzentrum des Landkreises Gießen in Heuchelheim macht am Samstag, 7. August, sowie am Samstag, 14. August, jeweils von 7 bis 20 Uhr ein Impfangebot speziell für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren. Ärztliches Personal mit Erfahrung in der Kinder- und Jugendmedizin steht an diesen Tagen für eine Beratung bereit.

Voraussetzung für die Impfung sind das ärztliche Beratungsgespräch sowie die Begleitung und Zustimmung eines Erziehungsberechtigten – bei Jugendlichen ab 16 Jahren genügt die eigene Einwilligungsfähigkeit. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Kommen Sie gerne ohne Termin vorbei und nutzen Sie das Informationsangebot, um eine bewusste Entscheidung zu treffen“, fordert Landrätin Anita Schneider (SPD) die Eltern und Jugendlichen auf. „Uns erreichen viele Nachfragen zu den Impfungen von Kindern und Jugendlichen und wir haben gute Erfahrungen mit unseren Beratungsangeboten gemacht. Der Informationsbedarf ist groß und wir befinden uns bereits in den Planungen für weitere Aktionen.“