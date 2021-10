Impfbus ab 28. Oktober im Landkreis Gießen unterwegs

Sie begrüßten den Impfbus auf dem Riversplatz: Landrätin Anita Schneider, Udo Liebich (4.v.l.) und Iskender Schütte (r., Leitung der Impfambulanz), Christian Betz (3.v.l., DRK-Vorstand Kreisverband Gießen-Marburg) mit seinem Team Alexander Mack (2.v.l.) und Holger Tolde (l.) sowie Marco Schulte-Lünzum (Vorstand Johanniter Regionalverband Mittelhessen). Foto: Landkreis Gießen

KREIS GIESSEN - Der Impfbus des Landkreises Gießen ist einsatzbereit. Am Mittwochmittag fand die finale Abnahme des Busses auf dem Gelände der Kreisverwaltung statt. In den nächsten Tagen wird das Fahrzeug noch mit dem nötigen Material ausgestattet und kann dann in der kommenden Woche seine Tour durch die Kommunen beginnen. Dies hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Der Impfbus wird von der Impfambulanz aus koordiniert und ergänzt das dezentrale Impfangebot. Ab Donnerstag, 28. Oktober, fährt er zwischen 7 und 19 Uhr jede Kommune im Kreisgebiet nach einem vorher festgelegten Fahrplan an. Dieser Plan wird derzeit final ausgearbeitet und Ende der Woche auf der Corona-Seite des Landkreises unter corona.lkgi.de veröffentlicht.

"Nach der Schließung des Impfzentrums Ende September haben wir unser Impfangebot mithilfe unserer Partner DRK und Johanniter fortgeführt", erklärte Landrätin Anita Schneider (SPD). "Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und die Sicherstellung dieses nahtlosen Übergangs - vom Abbau des Impfzentrums über die Eröffnung der Ambulanz bis hin zur Weiterführung der mobilen Impfungen. Der nächste Schritt ist nun der Start des Impfbusses, für dessen Fahrplan wir in engem Kontakt mit den Kreiskommunen stehen." Die Städte und Gemeinden hatten in den vergangenen Wochen Rückmeldung über geeignete Stellplätze gegeben, die für eine Station infrage kommen.

Nach der Schließung des Impfzentrums war die Impfambulanz im Watzenborner Weg in Gießen am 4. Oktober eröffnet worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden bis zum 17. Oktober 2693 Impfungen koordiniert (679 Erst-, 900 Zweit- und 725 Drittimpfungen). Technisch bedingt konnte diese Unterscheidung an den ersten vier Tagen innerhalb der Impfambulanz nicht vermerkt werden, weshalb 389 Impfungen von dieser Aufschlüsselung ausgenommen sind, erklärt die Kreisverwaltung weiter.

Innerhalb der Impfambulanz wurden 1282 Dosen verabreicht, 1411 weitere durch mobile Teams. Während der zwei Wochen waren die mobilen Impfteams bei 46 Sonderimpfaktionen vor Ort, zwölf davon an Schulen. "Dass die Impfambulanz so gut angenommen wird, stimmt zuversichtlich und zeigt, dass die Corona-Schutzimpfungen durch den öffentlichen Gesundheitsdienst neben den Impfungen durch die Arztpraxen ein wichtiger Teil des Wegs aus der Pandemie sind", betonte die Landrätin.

Die Impfambulanz befindet sich im Watzenborner Weg 8 in Gießen und ist an sieben Tagen in der Woche zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet. Impftermine können unter 0641/20106885, per E-Mail an mobil-impfzentrum-gi@drk-mittelhessen.de oder online vereinbart werden. Das digitale Terminbuchungsportal sowie weitere Informationen zur Impfambulanz sind zu finden unter corona.lkgi.de/impfambulanz.