Impfbus ist ab Mittwoch im Landkreis Gießen unterwegs

Ab Mittwoch dreht der Impfbus im Landkreis Gießen seine Runde.

KREIS GIESSEN - Der Impfbus des Landkreises Gießen startet in dieser Woche seine Tour durch die Städte und Gemeinden. Am Mittwoch, 27. Oktober, geht es um 9 Uhr in Großen-Linden los und um 12.30 Uhr folgt die Gemeinde Langgöns. Am Donnerstag, 28. Oktober, steuert der Impfbus um 9 Uhr Großen-Buseck an und legt um 12.30 Uhr einen Halt in der Gemeinde Reiskirchen ein. Am Freitag, 29. Oktober, wird ab 9 Uhr in Lich und ab 12.30 Uhr in Grünberg geimpft. Am Sonntag, 31. Oktober, gibt es ab 9 Uhr in Biebertal, ab 11.30 Uhr in Allendorf/Lda. und ab 13.30 Uhr in Londorf kostenlose Corona-Schutzimpfungen. Der komplette Fahrplan ist zu finden unter corona.lkgi.de/impfbus.

"Mit dem Impfbus möchten wir Impfangebote in die Fläche bringen", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. "Der Bus fährt alle 18 Kommunen an und schafft dadurch ein niedrigschwelliges Angebot sozusagen vor der eigenen Haustür. Das Angebot kann spontan wahrgenommen werden, da keine Termine vereinbart werden müssen."

Darüber hinaus werde geprüft, das Angebot in der Impfambulanz an bestimmten Tagen auszuweiten. Um die Sonderimpfaktion auf dem Gießener Wochenmarkt auch in den kalten Wintermonaten zu gewährleisten, stehe die Landrätin wegen einer Containerlösung im Austausch mit der Stadt.

Der Impfbus wird von der Impfambulanz aus koordiniert und ergänzt das dezentrale Angebot des Landkreises. Die Impfungen gegen das Coronavirus sind kostenlos und der Impfbus steht allen Menschen offen. Terminvereinbarungen sind nicht erforderlich. Für Fragen ist die Impfambulanz unter 0641/20106885 (täglich 7 bis 20 Uhr) oder per E-Mail an mobil-impfzentrum-gi@drk-mittelhessen.de zu erreichen.