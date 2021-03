Impfungen für niedergelassene Ärzte im Heuchelheimer Zentrum

Ärzte und deren Mitarbeiter können sich an den „Praxistagen“ impfen lassen. (Symbolfoto: dpa)

KREIS GIESSEN - (vb). Großer Andrang herrschte am Wochenende im Impfzentrum des Landkreises, denn neben den Impflingen der Prioritätengruppe I, überwiegend den über 80-Jährigen, wurden erstmals niedergelassene Ärzte und deren Personal geimpft. Das Land hatte dazu am vergangenen sowie am kommenden Wochenende sogenannte „Praxistage“ ausgerufen.

959 Adressen von Praxen und anderen medizinischen Einrichtungen hatte das Land zur Verfügung gestellt. Mitarbeiter des Landkreises schrieben die Praxen an und luden zur Impfung ein. „Das bedeutete einen großen administrativen Aufwand, der kurzfristig zu bewältigen war“, berichtete Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage.

Am Samstag seien alle dafür vorgesehenen Termine ausgebucht gewesen, es wurden 560 Personen geimpft. Etwa die Hälfte habe Termine am Sonntag in Anspruch genommen. Häufig sei zurückgemeldet worden, dass Samstagstermine bevorzugt werden, um den Sonntag als Ruhetag bei etwaigen Reaktionen nach der Impfung nutzen zu können. Geimpft wurde mit dem Serum von AstraZeneca.

Laut Innenministerium geht es um bis zu 80 000 Personen in Hessen. Ihnen bescheinigt man ein hohes oder erhöhtes Risiko in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus. In die Kategorie fallen auch Personal von Blutspendediensten, Justizvollzugsanstalten, Abstrichzentren oder der Forensischen Psychiatrie sowie in der stationären Suchtbehandlung.