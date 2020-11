Impfzentrum bei Roller in Heuchelheim

Im Obergeschoss des Roller-Einrichtungsmarktes in Heuchelheim wird das Impfzentrum eingerichtet. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen hat den Standort für das geplante Impfzentrum ausgewählt. Die Impfungen gegen das Coronavirus sollen im Obergeschoss des Gebäudekomplexes des Einrichtungsmarkts Roller in der Heuchelheimer Ludwig-Rinn-Straße erfolgen. Das hat der Landkreis am Freitagnachmittag mitgeteilt. Dort stehen über 3000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Der Landkreis wird diese mieten.

Die Flächen verfügen über Heizung und Belüftung, sind ausreichend dimensioniert und barrierefrei zugänglich. Damit sei eine zentral gelegene Stätte fürs Anlaufen der Impfungen gefunden worden, berichtet Landrätin Anita Schneider (SPD). "Nachdem mit dem Einsatzbefehl des Landes Details zur Durchführung der Impfungen vor Ort festgelegt wurden, haben wir mehrere Standort-Optionen auf bauliche Eignung, Wirtschaftlichkeit und Verkehrsanbindung geprüft und auch die Kommunen einbezogen", erläutert Schneider. "Der Standort in Heuchelheim liegt einerseits nahe am Oberzentrum Gießen, ist aber durch die Nähe zum Gießener Ring auch verkehrsgünstig für Personen aus anderen Teilen des Landkreises gelegen. Außerdem stellt er das wirtschaftlichste Angebot dar." Der Landkreis wird die Flächen gemäß der Weisung des Landes bis August kommenden Jahres von dem Unternehmen mieten und später mit dem Land abrechnen.

Die Vorbereitung der Flächen für den Betrieb des Impfzentrums wird Mitte kommender Woche beginnen. Nach der Weisung des Landes sind die Impfzentren ab 11. Dezember betriebsbereit zu halten. Für das Anlaufen des Betriebs gibt es eine separate Weisung. Das Land wird auch die Personen benachrichtigen, die zur Impfung eingeladen werden. Auf den Flächen in Heuchelheim sollen unter anderem ein Boden ausgelegt sowie Inneneinrichtungen durch mobilen Messebau erledigt werden.

"Für den Betrieb der Einrichtung wurden Gespräche mit DRK und Johannitern geführt, mit denen wir bewährt im Rettungsdienst zusammenarbeiten und die das Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie mit Testungen bei besonderen Anlässen unterstützen", sagt die Landrätin. "Beide Organisationen verfügen auch über Erfahrungen für die nun erforderlichen Aufgaben des Impfzentrums." Der Landkreis sei bereits dabei, ärztliches Personal zu akquirieren. Zudem wird der Landkreis Personal für die Betreuung des Gebäudes wie Reinigungspersonal und Schließdienst bereitstellen. "Wir bereiten uns vor, die nach dem Einsatzbefehl angenommene Zahl von 1350 Personen am Tag zu impfen. Vorgesehen ist ein Betrieb an sieben Tagen in der Woche von 7 bis 22 Uhr", erläutert Schneider. Dafür würden voraussichtlich acht sogenannte Impfstraßen eingerichtet, in denen Teams die Impfungen erledigen. In der Halle sind weitere Bereiche für wartende Personen sowie für Personen geplant, die nach der Impfung eine Zeitlang ruhen sollen.

Die Gesamtleitung des Impfzentrums übernehmen Kreisbrandinspektor Mario Binsch und Udo Liebich, Büroleiter der Landrätin. Die ärztliche Leitung liegt bei Renate Braun und Stefan Dahlke vom Kreisgesundheitsamt.