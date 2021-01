Impfzentrum des Landkreises Gießen ist in Betrieb

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Routiniert setzt Renate Braun, die ärztliche Leiterin des Impfzentrums, die Spritze am linken Arm von Klara Möhwald an. Die 84-Jährige verzieht keine Miene. In wenigen Sekunden ist alles erledigt und die Gießenerin hat ihre erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Möhwald war am Dienstag eine von maximal 495 Frauen und Männern aus vier Landkreisen, die zur Eröffnung des Impfzentrums in Heuchelheim die erste Dosis verabreicht bekamen. Den Verantwortlichen war die Erleichterung über den gelungenen Start anzumerken.

"Es hat überhaupt nicht wehgetan", meinte die 84-Jährige nach der Impfung. Auf die Frage, warum sie sich impfen lassen wollte, antwortete Klara Möhwald: "Ich hoffe, dass ich das Virus nicht bekommen und auch kein Überträger sein kann." Sie habe keine Angst vor der Impfung gehabt. "Ich fühle mich gut und es hat alles geklappt." Dem Lob schloss sich auch ihre Tochter Monika Schlag an. "Es war alles super vorbereitet, die Mitarbeiter waren kompetent und freundlich. Es war gut, dass ich als Begleitperson dabei sein durfte."

Über dieses Lob dürfte sich Landrätin Anita Schneider (SPD) gefreut haben, die Klara Möhwald einen Blumenstrauß überreichte. Dies als Dank dafür, dass sich die 84-Jährige für das Pressefoto zur Verfügung stellte. So war es auch bei der Impfung von Helene Hartsch aus Nidda. "Ich bin fast 85 und möchte noch ein paar Jahre leben", nannte sie als Motivation, sich impfen zu lassen. "Von der Spritze merkt man gar nichts."

Die erste Impfung im Obergeschoss des Roller-Marktes fand bereits um kurz nach 7 Uhr und unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine 84-Jährige aus Bad Nauheim kann für sich in Anspruch nehmen, der erste Impfling gewesen zu sein.

"Dass wir jetzt schon impfen können, ist ein wahnsinniges Glück", meinte Schneider vor einem Rundgang mit den Medienvertretern. Sie erinnerte daran, dass das Zentrum gemeinsam mit den Partnern DRK und Johanniter innerhalb von zwei Wochen auf über 3000 Quadratmetern eingerichtet wurde. Wegen der geringen Menge an Impfstoff, die zur Verfügung steht, sind nur drei der sieben Impfstraßen in Betrieb genommen worden. Das Zentrum ist jeden Tag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Am Dienstag waren bis Mittag alle Angemeldeten auch aufgetaucht und versorgt worden.

Fotos Vor der Impfung findet ein kurzes Gespräch mit einem Arzt statt, um die Tauglichkeit festzustellen. Foto: Friese Bevor man im Roller-Markt zum Impfzentrum ins Obergeschoss darf, muss sich jeder Besucher die Hände desinfizieren. Foto: Friese

Wer aus den Landkreisen Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf und Wetterau kommt und in Heuchelheim seine erste Spritze bekommen hat, wird dort auch die zweite Impfung erhalten. Kreisbrandinspektor Mario Binsch, einer der Leiter des Zentrums, erklärte, warum einige Bürger erst in fünf und nicht in drei Wochen den Folgetermin haben. Bei der Terminvergabe des Landes sei davon ausgegangen worden, dass das Zentrum nicht gleich von frühmorgens bis spätabends geöffnet haben würde. Folglich standen in der Theorie weniger Termine zur Verfügung, als praktisch möglich wären. Laut Binsch ist das alles aber kein Problem, denn der Hersteller Biontech gebe für seinen Impfstoff an, dass die zweite Dosis zwischen dem 21. und 42. Tag nach der ersten Spritze verabreicht werden solle.

Udo Liebich, der weitere Leiter des Zentrums, bilanzierte, dass es nur positive Rückmeldungen gegeben habe. Die Senioren seien froh über die Impfung. Drei Wochen nach der zweiten Dosis trete die Immunität ein und die Menschen hätten eine Perspektive, irgendwann wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, meinte er. Parallel laufen weiter die Impfungen in den Pflegeheimen. Mit "einigen Nachzüglern" soll diese Woche die Runde der ersten Dosis abgeschlossen sein und seit Sonntag werde die zweite Dosis verabreicht, erklärte die Landrätin.

CORONA-ZAHLEN Vier weitere Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Die Zahl steigt von 241 auf 245 (Stand 19. Januar). Der Inzidenz-Wert liegt bei 135,2 (153,7). Die Zahl der Frauen und Männer in stationärer Behandlung stieg von 122 auf 125. Es gibt 2220 aktive Corona-Fälle (2240). Im Detail existieren folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert): Allendorf/Lumda 27 (172,1), Biebertal 76 (129,4), Buseck 87 (139,8), Fernwald 51 (101,3), Gießen 683 (131,4), Grünberg 127 (139,6), Heuchelheim 31 (166,3), Hungen 131 (119,1), Langgöns 58 (51,3), Laubach 59 (104,2), Lich 84 (94,2), Linden 94 (99,3), Lollar 261 (194), Pohlheim 140 (165,4), Rabenau 25 (79,4), Reiskirchen 90 (175,6), Staufenberg 82 (141,7), Wettenberg 114 (238,5). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 7686 (7641) Corona-Fälle verzeichnet. 5221 Personen (5158) gelten als genesen. Der Landkreis weist darauf hin, dass als aktive Fälle alle Personen aufgeführt sind, die als infektiös gelten und sich in der Regel 14 Tage in Quarantäne befinden. Für die Berechnung der Inzidenz spielen nur Personen eine Rolle, die sich innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Folglich lässt sich aus der genannten Zahl der aktiven Fälle in einer Kommune nicht die Inzidenz ausrechnen. (red)

Sie berichtete, dass bei der Generalprobe am Montag "nichts alles so super gelaufen ist". Um es für die Mitarbeiter ein bisschen kompliziert zu machen, hätten die Test-Impflinge vorgegeben, nicht sprechen zu können oder der deutschen Sprache nicht mächtig zu sein. Für solche Fälle sei ein Vertrag mit einem Dolmetscherbüro abgeschlossen worden, doch es habe zeitliche Verzögerungen gegeben, die jeweiligen Übersetzer hinzuzuschalten. Dieses Problem habe man behoben. Auch auf Impflinge, die sich nur per Gebärdensprache verständigen können, sei man vorbereitet.

Binsch wies noch auf ein Problem hin: Das Zentrum werde ausgekundschaftet, es habe verdächtige Fahrzeuge vor dem Gebäude und Anrufe mit Detailfragen gegeben. Der Staatsschutz sei informiert. Ähnliche Vorkommnisse gebe es auch in den anderen Impfzentren. Er betonte, dass das Gebäude rund um die Uhr bewacht werde.

Der Pressetermin endete mit Blumen. Christian Betz, Vorstand des DRK-Kreisverbandes, überreichte einen "kleinen Mutmacher" an Landrätin Schneider, "die es im Moment auch nicht leicht hat". Die bedankte sich überrascht: "Das baut auf. Mit den Impfungen schreitet es voran und irgendwann gibt es wieder Normalität."