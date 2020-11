Impfzentrum: Gesucht und schon gefunden

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN/LAHNAU - (red/kel). Während der Landkreis Gießen noch auf der Suche nach dem Standort für ein Impfzentrum ist, hat der benachbarte Lahn-Dill-Kreis diese Frage schon gelöst. In der Lahnauhalle in Waldgirmes sollen für mindestens 250 Tage täglich 1000 Bürger geimpft werden. Bis Freitag, 11. Dezember, soll alles startklar sein. Landrat Wolfgang Schuster (SPD) gab sich bei einem Pressetermin am Donnerstag motiviert: „In Wuhan hat alles mit dem Virus begonnen, in Waldgirmes werden wir es besiegen.“

Bis 11. Dezember

Nach den positiven Meldungen über einen Impfstoff gegen das Coronavirus ist der Landkreis Gießen ebenso wie die übrigen Landkreise vom Land beauftragt worden, ein Impfzentrum aufzubauen. Die Betriebsbereitschaft ist bis zum 11. Dezember herzustellen.

Der Landkreis appelliert an niedergelassene und pensionierte Ärzte sowie medizinisches Hilfspersonal, beim Betrieb des Impfzentrums zu unterstützen. Interessierte können sich per E-Mail an verwaltung-gesundheitsamt@lkgi.de melden.

„Wir setzen auf die Hilfsbereitschaft der Ärzte und medizinischen Fachkräfte“, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. „Jetzt zählt die Unterstützung jedes Einzelnen, um die nächste große Herausforderung zu meistern, damit wir schnellstmöglich zu einer gewohnten Normalität zurückzukehren.“

Der Landkreis prüft verschiedene Standorte, die für das geplante Impfzentrum in Frage kommen. Dabei spielen neben der Lage und Erreichbarkeit auch Logistik und Infrastruktur eine Rolle. „Sobald Details zum weiteren Vorgehen und Ort feststehen, wird gesondert darüber informiert“, sagt Schneider.

Von 7 bis 22 Uhr

Das Impfzentrum soll an sieben Tagen in der Woche von 7 bis 22 Uhr in Betrieb sein. Der Einsatz ist für mehrere Monate geplant. Da die Zulassung eines Impfstoffs erst noch erwartet wird und der genaue Zeitpunkt des Anlaufens von Impfungen nicht feststeht, wird das Land gesondert die Aktivierung der Impfzentren anweisen. Bei der vom Land angenommenen Impfrate von mindestens 60 Prozent der Bevölkerung bedeutet dies für den Landkreis Gießen, die Impfung für mindestens rund 167 500 Menschen zu organisieren. Über die Abfolge der zu impfenden Gruppen entscheidet die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Der Landkreis prüft auch, in welcher Form mobile Teams Impfungen für zum Beispiel pflegebedürftige Personen ermöglichen können.