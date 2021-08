Impfzentrum schickt mobile Impfteams an Schulen

Mobile Impfteams besuchen ab Donnerstag Schulen im Kreis Gießen. Symbolfoto: kladiyav/stock.adobe

LANDKREIS GIESSEN - Das Impfzentrum des Landkreises Gießen schickt ab Donnerstag mobile Impfteams an weiterführende Schulen, Förderschulen und Berufsschulen für ein freiwilliges Impfangebot.

Laut Pressemeldung des Landkreises haben bisher 20 Schulen im Kreis und in der Stadt Gießen Interesse bekundet. Die Termine starten am 19. August mit der Alexander-von-Humboldt-Schule Gießen sowie der Gesamtschule Hungen. Am 20. August geht es weiter mit der Adolf-Reichwein-Schule Pohlheim, am 21. August folgt die Albert-Schweitzer-Schule Gießen, am 24. August ist die Gesamtschule Gießen-Ost an der Reihe und am 1. September fahren die mobilen Impfteams an die Max-Weber-Schule Gießen. Weitere Termine sind in Planung.

Die freiwilligen Corona-Schutzimpfungen werden für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren angeboten. Voraussetzung ist die ärztliche Beratung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern. Minderjährige benötigen in jedem Fall eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Diese müssen auch bei dem ärztlichen Beratungsgespräch anwesend sein, bevor eine Entscheidung über die Impfung getroffen werden kann.

