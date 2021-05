In Cleeberg: Ein Panorama bis in den Vogelsberg

Katrina Friese und Andreas Eikenroth präsentieren eine knapp 14 Kilometer lange Wanderung rund um Cleeberg.Foto: Friese

CLEEBERG - Unsere Wanderer Katrina Friese und Andreas Eikenroth sind auf einer aussichtsreichen Runde um Cleeberg unterwegs gewesen. Die knapp 14 Kilometer lange Wanderung bietet außer großartigen Weitblicken auch schöne Bachtäler und einen romantischen Ortskern. Die Tour begleitet immer wieder mal den "Panorama-Weg", aber die asphaltierten Abschnitte wurden gegen naturnahe Pfade getauscht.

Die Runde startet am Wanderparkplatz am Waldrand des Cleebaum-Berges. Dorthin führt das Sträßchen am Ortsausgang am Ende der Forsthausstraße links hinauf. Vom Parkplatz aus geht der Weg zuerst wieder ein Stück auf dem Asphaltweg zurück, am idyllischen, alten Forsthaus vorbei und nach circa 150 Metern links in den Feldweg. Nach einer Weile macht der Weg eine Linkskurve zum Waldrand hin und es geht dort auf den oberen rechten Pfad. Der hübsche Pfad führt nun eine ganze Weile oberhalb des Kleebachs entlang durch den Wald.

Auf den Forstweg stoßend wandern wir nach rechts weiter. An der Gabelung nach knapp einem Kilometer geht es nach rechts über die Wiese und den Kleebach hinweg. Am Waldrand gegenüber gehen wir rechts weiter und an der Gabelung biegen wir links ab. Bei der Kreuzung nach 500 Metern wechseln wir nach rechts in den Wald und gehen bald darauf an schönen Streuobstwiesen entlang. An der Kreuzung im Feld bei der Wellblechhütte und dem Wanderzeichen des Rundwegs biegen wir links bergan ab. Nach circa 100 Metern dann rechts weiter Richtung "Rostert-Hütte". Am Wegende links hinauf zur Hütte hin, die uns erst einmal zur Rast einlädt.

Von dort aus dann weiter bergan und im Wald nach links auf dem Pfad weiter. Am Ende nach links und gleich wieder nach rechts auf den Weg. Bald geht es nach rechts ab zur Asphaltstraße hin. Dort nach links hinauf und nach circa 150 Metern nach links auf den Feldweg. Dort nach circa 100 Metern bei den Hecken rechts über den Wiesenpfad hinauf, am Asphaltweg links und gleich wieder rechts, am Sendemast vorbei. Der Blick zurück lohnt sich hier unbedingt, denn bei klarer Sicht kann man das Panorama bis weit in den Vogelsberg bewundern.

Am Mast vorbei geht es in den Wald und dort nach circa 30 Metern den schmalen Pfad rechts hinunter. Am Waldrand dann nach links und am Asphaltweg rechts weiter. An der Kreuzung oben am Feld nach links auf den Schotterweg und am nächsten Feldweg rechts hinab, an Hecken entlang und mit grandioser Fernsicht bergab. Geradeaus dann über die Feldkreuzung hinweg und an der Gabelung rechts hinauf. Oben geht es weiter über die Landstraße hinweg und auf dem Asphaltweg schräg links. Nach gut 200 Metern wandern wir rechts auf den Feldweg, der gegen Ende hin an Hecken entlang schmaler wird und auf einen anderen Weg stößt. Auf diesem zwischen Hecken und Bäumen nach rechts weiter.

Hübscher Burgenblick

Nach gut 100 Metern biegen wir scharf links ab. Circa 300 Meter weiter - kurz hinter der Bank mit dem hübschen Burgenblick - geht es auf einem Wiesenweg rechts steil hinab. Vorbei am Schützenverein und am Asphaltweg rechts bis runter zur Oberkleener Straße. Dort nach rechts und dann wieder rechts, hinauf in die Aulbachstraße an malerischen Fachwerkhöfen vorbei. Vor der Hausnummer 33 dann links den Treppenweg zur Burg hoch. Oben auf der Straße nach links, die "Obere Pforte" entlang, an der Dorfkirche und dem alten Rathaus vorbei, bis zum Wirtshaus "Alhenns Keller", dort links hinab in die "Alte Gasse" und bald steil rechts hinab an der alten Steinmauer durch die "Untere Pforte".

An der breiten Forsthausstraße wechseln wir zur anderen Straßenseite und wandern nach links bis zur Bushaltestelle vor dem Kleebach. Dort geht es rechts auf den Pfad, der an den bewaldeten Felshängen entlangführt. An der Gabelung rechts, oberhalb des Bachs entlang, wird der Weg nach einer Weile zu einem hübschen Pfad, der weiter geradeaus durch den Wald führt. An der Gabelung dann nach links weiter aus dem Forst hinaus und am Waldrand entlang. Bei der nächsten Abbiegung rechts hinauf ins Feld. Bei der Feldkreuzung dann rechts hoch zum Asphaltweg. Auf diesem wandern wir nach rechts weiter, um die Linkskurve herum und nach circa 150 Metern vor den Hecken rechts hoch und am Waldrand dann links entlang bis zurück zum Parkplatz. Und mit etwas Glück stehen unterwegs auf einer Weide große, zottelige Poitou-Esel, die in Cleeberg gezüchtet werden.