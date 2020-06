In den Kitas im Kreis Gießen wird es wieder voller

Ein Regenbogengruß an die Daheimgebliebenen vor dem "Abenteuerland" in Alten-Buseck. Ab dem heutigen Dienstag wird es hier wieder voller. Archivfoto: Pfeiffer

Kreis Giessen. Ein kleiner Junge rennt, er stolpert, fällt hin und weint. Er will getröstet, in den Arm genommen werden. Doch wie soll das gehen, wenn man 1,50 Meter Abstand wahren soll? Soll man sagen, "fühl Dich mal gedrückt"? Es ist nur ein kleines Beispiel und doch zeigt es, was für eine Herausforderung die Arbeit im Kindergarten in Zeiten von Corona sein kann. Ab dem heutigen Dienstag gilt die eingeschränkte Regelbetreuung. Für viele Eltern eine Erleichterung, denn auch für sie waren die vergangenen Wochen eine gewaltige Herausforderung. "Die Eltern gehen langsam in die Knie", weiß Dr. Susanne Egbert, Bereichsleiterin beim Oberhessischen Diakoniezentrum in Laubach. Das Diakoniezentrum ist Träger von sechs Kinderbetreuungseinrichtungen, normalerweise tummeln sich fast 350 Mädchen und Jungen hier. Vom Land Hessen gibt es zwar Richtlinien, doch ist es den Trägern überlassen, wie sie Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen. Das Konzept wurde in der vergangenen Woche mit "heißer Nadel" gestrickt, erklärte Egbert. Klar ist, die Regeln werden formuliert und umgesetzt, doch leicht wird das nicht.

"Die Eltern in Laubach waren sehr verständnisvoll", blickt die Bereichsleiterin zurück. Es sei eine Zwickmühle. Man habe zwar über einen wochenweisen Wechsel nachgedacht, doch das sei mit Blick auf die Wiedereingewöhnung gerade bei den Kleinsten nicht sinnvoll. "Wir versuchen unser Möglichstes, doch wie soll man etwa bei unter Dreijährigen Abstand halten? Das ist unrealistisch. Es ist einfach eine schwierige Situation."

"Trotz der spärlichen Vorgaben der Landesregierung ist es uns gelungen, unseren Kita-Kindern, wenn auch teils nur im Wochenwechsel, eine Betreuung in ihrer Kita zu ermöglichen", erklärte Staufenbergs Bürgermeister Peter Gefeller. Ob man dies nun eingeschränkten Regelbetrieb oder erweiterte Notbetreuung nenne, sei am Ende völlig egal. In Staufenberg bedeute das, dass alle Kinder, die gemäß Verordnung einen Betreuungsanspruch haben, auch weiterhin täglich betreut werden. Die übrigen freien Betreuungsplätze werden abhängig von dem zu Verfügung stehenden Personal und den vorgeschriebenen Hygieneempfehlungen vergeben." Eines betont Gefeller noch: "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Eltern sich des Infektionsrisikos bewusst sein müssen, wenn sie ihr Kind in die Kindertageseinrichtung zur Betreuung geben."

Auch beim evangelischen Dekanat Gießen, Träger von Kitas in Lang-Göns, Linden, Heuchelheim und Biebertal sowie in der Stadt Gießen, bereiten die Öffnungen Kopfzerbrechen: "Wir wissen um die Sorgen und Nöte der Eltern und Familien. Wir freuen uns, die Kinder wieder in unseren Einrichtungen betreuen zu dürfen. Aber wir haben auch eine Sorge vor dem noch immer aktiven Virus. Allen ist bewusst, dass die Einhaltung von Abstandsregeln mit Kindern nicht umsetzbar ist." Ob die Lockerungen in diesem Maße zu diesem Zeitpunkt bereits richtig sind, werde sich herausstellen.

Bei der Lebenshilfe Gießen wurden zuletzt im Rahmen der Notbetreuung circa 200 Kinder in 13 Kitas betreut - normalerweise sind es rund 700. Nun kommen circa 110 Vorschulkinder dazu. "Ab dem 15. Juni dürfen dann alle Kinder wieder die Kita besuchen", teilt Dr. Rebecca Neuburger-Hees, Bereichsleiterin Kindertagesstätten auf Anfrage mit. "Eltern haben aber weiterhin keinen Anspruch auf die vollen Betreuungszeiten, die sie gebucht haben." Um möglichst konstante Betreuung in festen Gruppen mit konstantem Personal zu gewährleisten, werden die Öffnungszeiten teils eingeschränkt. Andernfalls könne man das besondere Betreuungskonzept mit dem vorhandenen Personal nicht umsetzen.

Kritik am Land

"Das Land zieht sich aus der Verantwortung", kritisiert Neuburger-Hees. Da die Träger selbst entscheiden können, sei die Erwartung aus der Elternschaft "so hoch, dass die Kitas im Prinzip für alle wieder öffnen müssen". Denn wer ein "Härtefall" ist und wer nicht, sei objektiv kaum einschätzbar. Hinzu komme die kurze Vorbereitungszeit: "Die Träger haben nicht einmal eine Woche Zeit, um ein entsprechendes Betreuungskonzept zu stricken und die Eltern zu informieren."

Die weitere Öffnung sei auch eine Herausforderung für die Mitarbeiter. Denn persönlicher Schutz sei im Kita-Alltag kaum möglich. "Unsere Mitarbeiter sind sehr motiviert und freuen sich auf die Kinder, die wieder in die Kita kommen. Dennoch ist allen klar, dass das Ansteckungsrisiko steigt, je mehr Kinder da sind." Bei der Lebenshilfe setze man daher vor allem auf viel frische Luft und gehe mit den Kindern raus in die Natur.

In Daubringen, Londorf und Rüddingshausen betreibt das DRK Kinderbetreuungseinrichtungen. Hier wird die Notbetreuung zunächst auf die Vorschulkinder ausgeweitet. Ab dem 15. Juni dürfen alle Kinder kommen, sofern dies personell und räumlich möglich ist. Es gelten eingeschränkte Öffnungszeiten. Wie Christian Betz, Vorstand des DRK Kreisverbandes Marburg-Gießen, erklärte, habe man im Kreisverband ein Konzept erarbeitet, mit dem innerhalb der Kitas "die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können und zeitgleich der Schutz und die Sicherheit aller Kinder, Eltern und Mitarbeitenden sichergestellt wird".

Dazu zählten zum Beispiel feste Gruppen, die sich nach den Anwesenheitszeiten der Kinder zusammensetzen, statt des ansonsten üblichen offenen Konzepts. Damit sich keine Gruppen vermischen, gibt es einen festen Ablaufplan. Auch das gemeinsame Essen findet innerhalb der Gruppen statt. Man freue sich, dass man langsam wieder den Weg in einen Regelbetrieb beschreite, doch "bei dieser neugewonnenen Freiheit dürfen wir die Gefahr einer Ansteckung dennoch nicht unterschätzen. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir bei der Umsetzung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen bei allen Beteiligten auf gute Zusammenarbeit vertrauen können, damit wir diesen Weg problemlos weitergehen dürfen", zeigte sich Betz optimistisch.

Eine normale Regelbetreuung wie vor der Pandemie werde es vorerst nicht geben, hieß es seitens des Jugendamts als Fachaufsicht der Kindertageseinrichtungen. Daher seien die Kitas nur eingeschränkt geöffnet. Es müssten die räumlichen und personellen Voraussetzungen vorhanden sein oder geschaffen werden, um Kleingruppen bilden und diese auch adäquat betreuen zu können. Ziel werde es sein, allen Kindern wieder einen Zugang zur Betreuung zu ermöglichen. Jedoch stehe das Kindeswohl an oberster Stelle. Nur ein gut ausgearbeitetes Betreuungskonzept könne dieses auch gewährleisten. Jugend- und Sozialdezernent Hans-Peter Stock hat einen kleinen Trost: "Bei Kindern, die grundsätzlich oder für eine Weile keine Kita besuchen, muss demnach nicht automatisch mit Nachteilen gerechnet werden, da ein gelingendes Aufwachsen von vielen Faktoren abhängt."

In Buseck habe man die Notbetreuung bereits in den vergangenen Wochen ausgebaut, sagte Bürgermeister Dirk Haas im Gespräch mit dieser Zeitung - so durften Vorschulkinder etwa zeitweise in die Kita und auch Kinder mit besonderem Förderbedarf oder jene, die zuhause möglicherweise nicht sicher sind, werden betreut. "Das Kind steht immer im Vordergrund. Nur nach der Verordnung zu gehen, das funktioniert nicht", betont der Bürgermeister.

Ab Juni wird jedes Kind, das einen der sechs kommunalen Kindergärten in der Gemeinde besucht, an einem Tag pro Woche wieder mit seinen Freunden in der Kita spielen dürfen - und die Eltern können sich zeitgleich über etwas Entlastung freuen. Dass die Träger eigenständig über die Kriterien für die erweiterte Öffnung entscheiden können, hält Haas für den richtigen Weg. Schließlich gebe es von Kita zu Kita auch unterschiedliche Rahmenbedingungen. "Wichtig ist, dass es nicht zu große Gruppen werden", betont Christina Ruckelshausen, Leiterin der "Pusteblume" im Ortsteil Oppenrod. Die Obergrenze werde etwa bei zwölf Kindern liegen. Denn während die Älteren durchaus ein Bewusstsein für die Hygienevorgaben hätten, seien bei den Jüngeren die Erzieher in der Verantwortung.

Und auch die Eltern müssen sich umstellen: Im "Abenteuerland" in Alten-Buseck etwa dürfen sie nur noch den ersten Vorraum betreten, um den Nachwuchs dort abzugeben und abzuholen. Am Anfang der Notbetreuung, erinnert sich Leiterin Margit Gössl, kam in Alten-Buseck lediglich ein Brüderpaar. Zuletzt wurden 39 Kinder in die Notbetreuung gebracht. Die übrigen 48 werden nun im Rahmen des beschränkten Regelbetriebs eingegliedert. Bei Geschwisterkindern werde darauf geachtet, dass sie am gleichen Tag betreut werden.

Räumliche Veränderungen

Auf alle Kita-Mitarbeiter kann der Träger allerdings nicht setzen, denn auch manch ein Erzieher gehört zur Risikogruppe. "Die Personaldecke ist eng. Aber noch ist es zu schaffen", sagt der Bürgermeister. Bei den Kita-Leitungen klingele derweil fast unentwegt das Telefon: "Der Informationsbedarf der Eltern ist sehr hoch." Wie es langfristig in den Kitas weiter geht, das ist nach wie vor unklar. Busecks Bürgermeister hofft darauf, dass die Vorgaben des Landes eine Öffnung zu den Ferien ermöglichen. Denkbar seien auch räumliche Veränderungen in den Kitas. Und auch sonst werden sich Erzieher und Kinder umstellen müssen. Offene Gruppenarbeit etwa, wo die Kinder eigenständig von Gruppe zu Gruppe wechseln können, sei nicht denkbar - denn dann müssten im Falle einer Infektion alle Kinder, Mitarbeiter und Familien in Quarantäne und nicht nur die einer einzelnen Gruppe. "Es wird lange Zeit nicht mehr so sein, wie vorher."