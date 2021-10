In Einklang bringen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisverband Gießen des BUND und das Forstamt Wettenberg bieten am kommenden Samstag, 23. Oktober, eine Exkursion zu Naturschutz und Waldwirtschaft im Wißmarer Wald an.

Die moderne Waldbewirtschaftung ist häufig Anlass zu kritischen Äußerungen von Erholungssuchenden und Naturinteressierten, heißt es in der Einladung. Auch über den richtigen Weg zur Entwicklung eines naturnahen Waldes, der Mensch und Natur dient, wird heftig diskutiert. Schäden durch Trockenheit und Klimawirkungen verändern die standörtlichen und forstlichen Rahmenbedingungen für den Erhalt des Waldes auch bei uns.

Wie die Forstwirtschaft versucht, Naturschutz und Waldbewirtschaftung unter diesen Gegebenheiten in Einklang zu bringen, soll bei der Exkursion gezeigt werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Endpunkt Straße „Auf der Heide“ in Wißmar am Waldrand zum Wißmarer Wald. Wer mit dem ÖPNV unterwegs ist, nutzt die Buslinie 801 bis Wißmar „Auf der Heide“. Von dort sind es circa zehn Minuten zu Fuß.

Rita Kotschenreuther (Forstamt Wettenberg) und Andrea Malkmus (BUND Gießen) stellen auf einer circa dreistündigen Wanderung durch den Wißmarer Wald Aspekte des Waldbaus und des Naturschutzes bei der Waldbewirtschaftung vor.

Die Veranstaltung ist für alle Interessierten offen, an geeignetes Schuhwerk und Wetterschutz sollte gedacht werden. Die Pandemie-bedingten Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften werden eingehalten, eine Anmeldung ist erforderlich zur Kontaktdatenerfassung per E-Mail an amalkmus@bund-giessen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr. Die Organisatoren freuen sich über eine kleine Spende vor Ort.