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Freitag, 22.05.2020 - 07:20
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In Gießens Speckgürtel wird Wohnen immer teurer

Der Immobilienmarktbericht 2020 zeigt auf breiter Front steigende Preise, die "Boomtown" Lich ist teurer als Wetzlar und das Gefälle zwischen ländlichen Regionen und den Zentren wächst.

Von Ingo Berghöfer
Auch im Landkreis Gießen muss immer mehr Geld für ein Baugrundstück ausgegeben werden. Symbolfoto: dpa

Auch im Landkreis Gießen muss immer mehr Geld für ein Baugrundstück ausgegeben werden. Symbolfoto: dpa

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Auch im Landkreis Gießen muss immer mehr Geld für ein Baugrundstück ausgegeben werden. Symbolfoto: dpa

Auch im Landkreis Gießen muss immer mehr Geld für ein Baugrundstück ausgegeben werden. Symbolfoto: dpa

Diese Karte aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht zeigt die Entwicklung der Bodenpreise im Landkreis Gießen. Während in der billigsten Region 1 (dunkelgrün) der Quadratmeterpreis in einem Jahr von 44 auf 47 Euro und damit um 6,8 Prozent stieg, waren es in der teuersten Zone 7 (violett) bei einem Anstieg von 215 auf 249 Euro bereits 16 Prozent. Grafik: Gutachterausschuss

Diese Karte aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht zeigt die Entwicklung der Bodenpreise im Landkreis Gießen. Während in der billigsten Region 1 (dunkelgrün) der Quadratmeterpreis in einem Jahr von 44 auf 47 Euro und damit um 6,8 Prozent stieg, waren es in der teuersten Zone 7 (violett) bei einem Anstieg von 215 auf 249 Euro bereits 16 Prozent. Grafik: Gutachterausschuss

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