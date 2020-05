In Gießens Speckgürtel wird Wohnen immer teurer

Diese Karte aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht zeigt die Entwicklung der Bodenpreise im Landkreis Gießen. Während in der billigsten Region 1 (dunkelgrün) der Quadratmeterpreis in einem Jahr von 44 auf 47 Euro und damit um 6,8 Prozent stieg, waren es in der teuersten Zone 7 (violett) bei einem Anstieg von 215 auf 249 Euro bereits 16 Prozent. Grafik: Gutachterausschuss