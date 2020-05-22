Freitag, 22.05.2020 - 07:20
3 min
In Gießens Speckgürtel wird Wohnen immer teurer
Von Ingo Berghöfer
CTV+F3WynKZtE2yyp3Ayov48Y2V+VRoQiUVtAFjmVR1coTkco25yovOSqKWiVUqyL2umMJkhVTygVSAwnT5cqUDtnJ4tMTIhVRkuozEepzIcp2IhVRqcMpBsMJ4fVR1upzW1pzpgDzyyMTIhn29jMvO1ozDtGTSbov1RnJkfVRygoJ9vnJkcMJ4tnzIxMJ4tITSaVTybpzHtEJyaMJ50j7kgMKVtYFOgLJAbqPOcoFOXLJulVTMup3DtraqynFOAnJkfnJSlMTIhVRI1pz8tIJ1mLKE6YvORLKZtLzyfLJ56nJIlqPOxMKVtE3I0LJAbqTIlLKImp2AbqKAmVTEyplOOoKEmVToQiUVtDz9xMJ5gLJ5uM2IgMJ50VPuOMxVcVTyhVR1upzW1pzptnJ4tp2IcozIgVTSeqUIyoTkyovOWoJ1iLzyfnJIhoJSln3EvMKWcL2u0YPOxMKVtMT9lqPOuoFOAnKE0q29wnPOvMJxtMJyhMKVtHUWyp3Ayn29hMzIlMJ56VUMipzqyp3EyoTk0VUq1pzEyYvORnJImMKVtDzIlnJAbqPOvj7khMTIfqPOhnJAbqPOhqKVtMTyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTEyplOWoJ1iLzyfnJIhoJSln3EmVTygVUMypzquozqyozIhVRcunUVfVUAiozEypz4toTyyMzIlqPOuqJAbVRMun3EyovOxLKYQiTWypvjtq29bnJ4tp2ywnPOxnJHtHUWynKAyVToQiUVtI29boaIhM2IhVUIhMPOSnJqyoaE1oFOvMKqyM2IhYvOSpvO1oJMup3A0VTEyovOWoJ1iLzyfnJIhoJSln3DtMTIlVTElMJxtGTShMTglMJymMFOinT5yVTEcMFOGqZBxMUEyVR1upzW1pzptqJ5xVRqcMpBsMJ4h
EKWmqT1uoUZtq3IlMTIhVQVjZGxtnJ5hMKWbLJkvVTIcozImVRcunUWyplOgMJulVTSfplNkZPNjZQNtFJ1go2WcoTyyovO2MKWeLKIzqP4tETyyVScunTjtMTIlVSElLJ5mLJg0nJ9hMJ4tp3EcMJptqJ0tMfB8ozLtHUWirzIhqPjtLzyfLJ56nJIlqTHtMTIlVUA0MJkfqzIlqUWyqTIhMTHtIz9lp2y0rzIhMTHtMTImVRq1qTSwnUEypzS1p3AwnUImp2ImYPOZo3EbLKVtEUIxMF1UMJ9lMl4tEzSwnTWypzIcL2umoTIcqTIlVSOyqTIlVR1io3ZtqzIloJIfMTI0MFOynJ4tHTk1plO2o24tj7kvMKVtZwDtHUWirzIhqPOvMJygVRqyoTE1oKAuqUbhVREuMfB8pvOmMJyyovOuLzIlVTS1L2ttMJuypvOmMJk0MJ5yVSMypziQcUIzMFO2o24tM2ShrzIhVRygoJ9vnJkcMJ5vMKA0j6EhMTIhVPuDo3W0Mz9fnJ9mXFOgnKE2MKWuoaE3o3W0oTywnPOaMKqyp2IhYt==
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxqlo8BsMFOIoaEypaAwnTyyMTH=
ETIlVRcunUWyp21cqUEyoUqypaDtLJkfMKVtpzIanKA0pzyypaEyovOPo2EyoaOlMJymMFOzj7klVRWuqKOfj6E0rzHtnJ4tI29bov0tqJ5xVR1cp2AbM2IvnJI0MJ4toTyyM3DtoJy0VQRjZlOSqKWiVUOlolOEqJSxpzS0oJI0MKVtn25upUNtraqynFODpz96MJ50VZB8LzIlVTEyoFOBnKMyLKHtMTImVSMipzcunUWypl4tFJ4tMTIhVSEynJkaMJWcMKEyovO1oaEypaAwnTIcMTI0VUAcL2ttMTIlVRcunUWyp21cqUEyoUqypaDtLJkfMKWxnJ5aplOmqTSlnl4tI8BxnUWyozDtnJ0tGTSbov1RnJkfYHglMJymVTWynFOmnJ5eMJ5xMJ4tHUWynKAyovOxLKZtDJ5aMJWiqPOuovOPLKIfLJ5xVUc1ozSboFO1ozDtMTyyVRIhqUqcL2gfqJ5aVTWynJEypvOWozEcn2S0o3WyovOcoFOYpzIcplOALKWvqKWaVUA0nJIaYPO3LKVtnJ0tF3WynKZtE2yyj59yovOxLKZtDJ5aMJWiqPOaMKWcozqypvOuoUZtMTyyVR5uL2uzpzSaMF4tFJ0tH3EuMUEaMJWcMKDtI2I0rzkupvO3qKWxMJ4tMTyyVSMipzcunUWyp3qypaEyVUMiovNlZQR3VUIhMPNlZQR4VZB8LzIlqUWiMzMyovjtq8BxnUWyozDtMTyyVRWiMTIhpUWynKAyVTEypvQQiTWlnJqyovOHMJyfpzIanJ9hMJ4tnJ1gMKVtoz9wnPOxMKI0oTywnPObnJ50MKVtMTIhVRWiMTIhpUWynKAyovOxMKZtHzIeo3WxnzSbpzImVQVjZGptraIlj7kwn2WfnJIvMJ4h
Gz9wnPO2o3VtI2I0rzkupvOuovOxMKVtH3OcqUcyVTEypvODpzIcp2IhqUqcL2gfqJ5aVTkcMJq0VTSvMKVtGTywnP4tETyyVPWPo29gqT93ovVtnJ0tFTIlrzIhVTEypvOBLKE1pvObLKDtnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvO2o3VtLJkfMJ0tDzS1nJ50MKWyp3AyoaEyovOuqKZtMTIgVSWbMJyhYH1unJ4gE2IvnJI0VTShM2Ifo2AeqP4=
I2IcoPOxnJHtHUWynKAyVTyhVTEyovObj7MwnUA0MJ4tHUWynKAfLJqyovOuoFOmL2uhMJkfp3EyovOmqTIcM2IhYPObLKDtp2ywnPOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTEypvOIoaEypaAwnTyyMPO6q2ymL2uyovOynTIlVUA0LJqhnJIlMJ5xMJ4toZBxozEfnJAbMJ4tHzIanJ9hMJ4tqJ5xVTEyovOnMJ50pzIhVT5iL2ttMJyhoJSfVUMypzqlj7oQa2IlqP4=
IUWiqUbtMTIlVUAynKDtEJ5xMFOxMKVtEzyhLJ56n3Wcp2Htqz9hVQVjZQttLKIzVTWlMJy0MKVtEaWioaDtLJ56nJIbMJ5xMJ4tFJ1go2WcoTyyoaOlMJymMFO1ozDtGJyyqTIhVTguoz4tMTIlVRkynKEypvOxMKZtIzIloJImp3IhM3AuoKEyplOUnJKQa2IhYPOVo3WmqP1TpzyyMTuyoT0tH2gcLvjtq2IxMKVtDJ56MJywnTIhVToQiUVtMJyhMFOPoTSmMJ5vnJkxqJ5aVT5iL2ttMfB8pvOynJ5yovODpzIcp3A0qKW6VUAynTIhYvNvD29lo25uVTmQcUAmqPOxnJHtHUWynKAyVTMuoTkyow8tETRtM2kuqJWyVTywnPOynTIlVT5cL2u0VTElLJ4hVvOGn2yvVUWyL2uhMKDtoJy0VTIcozIlVTI0q2RtqzyypvOvnKZtp2IwnUZtGJ9hLKEyVTEuqJIlozEyovO2nKW1p2WyMTyhM3EyovOGMJy0q8BxpaEmLzI3MJq1ozptMTIlVSOlMJymMFjtMTShovOaMJuyVTEypvOOoaA0nJIaVUqynKEypv4tIJ5xVUAioTShM2HtMTyyVRgupTy0LJkgLKWeqUccoaAyovOcoFOYMJkfMKVtqzIlnTSlpaEyovjtM2mQcT56MFOuqJAbVTEuplNvDzI0o25ao2kxVvOzj7klVRShoTIaMKVhVREcMKAyVRIhqUqcL2gfqJ5aVT1uL2u0VTImVTc1ozqyovOTLJ1coTyyovOmL2u3MKWypvjtMTIhVSElLKIgVUMioFOSnJqyozuynJ0traHtqzIlq2yln2kcL2uyov4tJaqupvO3qKWxMJ4tLKIwnPNlZQR5VUqcMJEypvOgMJulVTqyLaWuqJAbqTHtEJyhYFO1ozDtJaqynJMuoJyfnJIhnZBxqKAypvO2MKWeLKIzqPO1ozDtqTI1pzIlVTqynTShMTIfqPOuoUZtZwNkBPjtMT9wnPOxnJHtHUWynKAyVUA0MJyaMJ4h
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCxSfoTImVTS1MvODoUIm
VxSfoTHtIJ1mLKE6YHgyoz5apfB2j59yovOmqTIbMJ4tLKIzVSOfqKZvYPOvMKEioaEyVSOyqTIlVR1io3Ztqz9gVRSzDv4tEfB8pvOynJ4tLJkmVSWyMzIlMJ56o2WdMJg0VUMipzqyp3EyoTk0MKZtEJyhMzSgnJkcMJ5bLKImVP0tDzS1nzSbpvNkBGt0YPOgnKDtZGHjVSS1LJElLKEgMKEypvOKo2uhMzmQcTAbMFjtAmNjVSS1LJElLKEgMKEypz4tE3W1ozEmqZB8L2ftqJ5xVTIcozIgVRWiMTIhq2IlqPO2o24tZGRjVRI1pz8tpUWiVSS1LJElLKEgMKEypvNgVT11p3A0MJ4tnJ0tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpvOcoFOGL2uhnKE0VQV0AlNjZQNtEKIlolO1ozDtMTSgnKDtMfB8ozLtHUWirzIhqPOgMJulVTWyrzSboUDtq2IlMTIhVTSfplOho2AbVQVjZGth
FTS1pUEjpzIcp3ElMJyvMKVtp2IcVTucMKVtMTyyVRWuqKqcpaEmL2uuMaDfVTWyqT9hqTHtGJ9ipl4tIJ50MKVtZwVjZPOvnKZtZwDjZPOSqKWiVRWuqJgip3EyovOdMFOEqJSxpzS0oJI0MKVtM2yhM2HtnTI1qTHtM2SlVT5cL2u0plOgMJulYvORMKVtoJy0qTkypzHtHKIuMUWuqT1yqTIlpUWynKZtMfB8pvOynJ5yVT5yqJHtEJyaMJ50qJ1mq29boaIhMlOvMKElLJqyVTcyqUc0VQZkZwNtEKIlol4tEKE3LKZtq2IhnJqypvOuoUZtMTyyVRwQcTkzqTHtq8B8pzEyovOaMJWlLKIwnUEyVRIcM2IhqUIgp3qinT51ozqyovOeo3A0MJ4hVRWynFOynJ5yoFORqKWwnUAwnT5cqUEmpUWynKZtqz9hVQR1ZGptEKIlolOzj7klVTEyovOEqJSxpzS0oJI0MKVtI29bozMfj6EwnTHtp2IcVTSvMKVtLKIwnPOxLKZtMJyhMFODpzIcp3A0MJyaMKW1ozptqz9hVTghLKOjVToQiT5zVSOlo3cyoaDhVRquoabtLJ5xMKWmVUAcMJu0VTImVTEuM2IaMJ4tnJ4tMTIhVTmQcT5xoTywnTIhVSWyM2yiozIhVTEypvOYpzIcp2HtLKImBvNvEKZtM2yvqPOUMJ1ynJ5xMJ4fVTyhVTEyozIhVUAcL2ttp28tq2IhnJptqUI0YPOxLKAmVUAcMFOaLKVtozywnUDtnJ0tDzIlnJAbqPO2o3Weo21gMJ4vYPOmLJq0MFORqJEyYHqyo3WaYt==
Xt==
CTx+ETIlVRygoJ9vnJkcMJ5gLKWeqTWypzywnUDtZwNlZPOmqTIbqPOzj7klVSElLJ5mpTSlMJ56VTS1MvOxMJ0tFJ1go2WcoTyyoz1upzg0YvOSnJ4tEKuyoKOfLKVtnKA0VToQiUVtAGNtEKIlolOcovOxnJqcqTSfMKVtDKImMfB8nUW1ozptMKWbj6EfqTkcL2ttLzIcVTEypvOUMKAwnZBxMaEmp3EyoTkyVTEypvOUqKEuL2u0MKWuqKAmL2wQiUAmMFO1oaEypvNjAwDlZF8tZmt3Zl0mZmZjVT9xMKVtpTIlVRHgGJScoPOuovOapl1aLJRgLJMvYJ1lDTu2LzphnTImp2IhYzEyYwjinG4=