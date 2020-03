Wer ebenfalls Masken nähen oder Stoff spenden möchte, kann sich an Gabi Seip wenden, per E-Mail an mundschutz-heuchelheim@web.de oder unter 0641/62103. Stoffspenden können auch direkt bei ihr unter dem Carport (Auf dem Geiersberg 14, Heuchelheim) abgestellt werden.

"Conny's Nähcafé" gibt Stoff, der gespendet werden soll, zu einem reduzierten Preis ab. Kontakt per E-Mail an info@connys-naehcafe.de. (ebp)