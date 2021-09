In Hungen "wohl eine Leiche im Keller"

Kein Ende in Sicht: Bis Ende Dezember stehen bereits Termine fest. Archivfoto. Mosel

KREIS GIESSEN - Die malerische Hofreite mitten im alten Ortskern wollte der Eigentümer so schnell wie möglich loswerden. Schon als der erste Interessent am 10. Dezember 2016 zur Besichtigung nach Hungen kam, stand der Notar-Termin fest. Und tatsächlich wurde knapp eine Woche später der Kaufvertrag unterzeichnet. Doch als der junge Familienvater kurz vor Weihnachten mit seinen Eltern, der Schwester und einem Freund erneut vorbeischaute, um mögliche Renovierungsarbeiten zu planen, entzündete sich unerwartet ein Eklat. Ein Brandschaden auf dem Dachboden und Rattenkot im Untergeschoss ließen ihn rasch an der Redlichkeit des Verkäufers zweifeln. "Der Ton wurde dann ganz schnell harsch", berichtet der 38-Jährige vor dem Gießener Landgericht. Und während sein Gesprächspartner "sehr laut" geworden sei und die Besucher "des Hauses verwies", sei es spontan aus ihm herausgeplatzt: "Sie haben wohl eine Leiche im Keller."

Wie Recht er damit hatte, konnte der Diplom-Ingenieur damals noch nicht wissen. Rund vier Wochen vor dieser unerfreulichen Zusammenkunft war nämlich auf dem von außen nicht einzusehenden Gelände "der Daniel" aus Hanau mit mehreren Schüssen niedergestreckt worden. Und der Immobilienbesitzer hat - nach eigenen Angaben den Leichnam - in einem Nebengebäude zerstückelt, die Körperteile in mehrere Plastikeimer einbetoniert und anschließend "in einem tiefen Gewässer versenkt". Das heimtückische Verbrechen selbst will er indes nicht begangen haben.

Nach Überzeugung von Staatsanwalt Thomas Hauburger hat der 40-Jährige den Soziologen aber sehr wohl gemeinsam mit einem vier Jahre älteren Freund am Abend des 17. November 2016 getötet. Deshalb müssen sich beide Männer aus Südhessen nun wegen Mordes und erpresserischen Menschenraubes mit Todesfolge vor der Schwurgerichtskammer verantworten. Die einstigen Studienkollegen haben eingeräumt, an jenem Winterabend mit dem Opfer nach Hungen gefahren zu sein, beschuldigen sich jedoch gegenseitig der Bluttat. Nur aus schier unerträglicher Angst vor dem jeweils anderen wollen sie viele Jahre lang über das Erlebte geschwiegen haben.

Zu den mörderischen Ereignissen, zu Schuld oder Unschuld der Angeklagten, können weder der Familienvater noch zwei andere Zeugen am 17. Verhandlungstag brisante Details beisteuern. Ihre Aussagen erlauben allerdings Einblicke in die Persönlichkeit der zwei Kumpel, beleuchten das jeweilige Verhalten in Konfliktsituationen und widersprechen nachdrücklich deren Selbstdarstellung als eingeschüchterten, verängstigten Männern. Beide konnten augenscheinlich bedrohlich auftreten, ziemlich viel "Stress machen" und andere Menschen gezielt unter massiven Druck setzen. Dafür suchten sie gar die Unterstützung der Polizei. "Ich wollte nicht, dass er meine Adresse erfährt", skizziert der Familienvater, der von dem "cholerischen" Hauseigentümer während der Rückabwicklung des Kaufvertrages "als Retourkutsche" angezeigt worden war. "Man weiß nicht, wozu manche Menschen im Stande sind."

Ganz ähnlich äußert sich eine damalige Prostituierte, die der ältere Angeklagte regelmäßig aufgesucht hat, über ihren Stammfreier. Wenn sie sich mit einem anderen Mann zurückzog, habe der Mathelehrer "an der Tür gehorcht" oder sei in dem Sauna-Club "wie ein Psychopath herumgelaufen", berichtet die 29-Jährige. Zu Beginn ihrer Bekanntschaft war sie überzeugt, der Pädagoge wäre "ein guter Mensch". Zumal er großzügig gewesen sei, "viel Geld dagelassen hat" und ihr auch privat eine größere Summe geliehen habe. Dann "wollte er immer öfter mit mir zusammen sein, ohne zu bezahlen", habe zunehmend versucht, sie zu kontrollieren und durch das Zeigen einer Pistole zum Einsteigen in sein Auto bewegen wollen. "Ich hatte Angst vor ihm", schildert die schwarzhaarige, kleingewachsene Frau. Aus diesem Grund habe sie nicht gewollt, dass der 44-Jährige, der schließlich auch Hausverbot erhalten habe, ihre Anschrift kennt. Wenngleich er sie per SMS aufforderte: "Als Beweis, dass ich Dir vertrauen kann, schick' mir Deine Adresse." Das lässt sich in einer Aktennotiz nachlesen, die auf den Bildschirmen im "externen Sitzungssaal" am Stolzenmorgen abgebildet wird. Eine Kollegin in dem Etablissement habe aus Scherz zu ihr gesagt, der Mathelehrer "läuft wie ein Pinguin". Als sie ihm das erzählt habe, sei er ziemlich ausgerastet und habe gebrüllt: "Die bringe ich um." Mitunter sei der 44-Jährige "zwei bis dreimal pro Woche" Gast in dem Club gewesen und habe "1500 bis 2000 Euro" ausgegeben. Es sei auch passiert, dass er zwei Monate lang nicht erschienen sei. Gewundert habe sie, dass er als angebliche Banker zwar gut verdient, doch nur in einem Einzimmer-Appartement gewohnt habe. Auch soll er versucht haben, sie gegen Gewinnbeteiligung dazu zu bewegen, auf einem Markt Falschgeld unter die Leute zu bringen. "Und wenn ich reiche Leute kenne, sollte ich ihm das mitteilen", sagt die junge Frau, die inzwischen als Verkäuferin arbeitet.

"Dummschwätzer"

Reichlich Ärger mit dem jüngeren Angeklagten hatte offenkundig auch der Vorbesitzer der Hofreite in Hungen. Von seiner Mutter hatte der Schulfreund des Mathelehrers das Anwesen geerbt und auf dessen Vermittlung war er in Kontakt mit dem Mann getreten. Der 45-Jährige wollte die Immobilie, die mit rund 30 000 Euro belastet war, im Sommer 2015 veräußern. Mit dem freundlich agierenden Kaufinteressenten sei er sich alsbald einig geworden. Neben der Schuldentilgung habe man sich auf ein "Handgeld" von weiteren 10 000 Euro sowie ein dauerhaftes Wohnrecht geeinigt - allerdings ohne das auch schriftlich festzuhalten. Kaum war der Komplex überschrieben, habe der "Klugscheißer und Dummschwätzer vorm Herrn" sein wahres Gesicht offenbart. Von der Polizei habe er ihn aus dem Haus vertreiben lassen und seine zurückgebliebene Habe entsorgt. An die getroffenen Abmachungen habe sich der 40-Jährige nicht gehalten und "mich obendrein in den Knast gebracht". Die resignierten Schilderungen des von jahrelangem Drogenkonsum gezeichneten Mannes quittiert der Angeklagte mit breitem Grinsen. Mit Applaus und hochgereckter Faust hatte er zuvor den Auftritt seines Onkels quittiert. Denn der alte Herr hat von seinem Recht als Angehöriger Gebrauch gemacht, nicht aussagen zu müssen, um danach dem Neffen strahlend ebenfalls die Faust zu zeigen. Unterdessen sind für den Prozess Termine bis Dezember vereinbart worden.