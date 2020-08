Infoabend zum Jungjägerkurs

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Jägervereinigung Oberhessen veranstaltet am Mittwoch, 26. August, in der Gallushalle in Grünberg einen Info-Abend über die Jungjägerausbildung generell sowie über den Herbstlehrgang. Beginn ist 19.30 Uhr.

Der Herbstlehrgang beginnt am 12. September und endet am 25. Oktober mit der Jägerprüfung. Die Ausbildung findet in Zusammenarbeit mit der Jagdschule Blatt in zwei Teilen als Blockunterricht statt. Für den Unterricht stehen professionelle Ausbilder zur Verfügung. Der Ausbildungsteil A findet an vier Wochenenden im Raum Gießen/Vogelsberg statt. Teil B dauert 14 Tage und muss im Saarland absolviert werden. Der komplette Kurs wird zum Festpreis angeboten.

Die Jägervereinigung bietet den Absolventen nach bestandener Jägerprüfung die Gelegenheit, in einem sogenannten „Praxisjahr“ die wichtigsten praktischen Dinge für die Ausübung der Jagd kennen zu lernen. Weitere Auskünfte gibt es beim Vorsitzenden Helmut Nickel unter 0172/6751601, per E-Mail an info@Jaegervereinigung-Oberhessen.de oder im Internet unter www.jaegervereinigung-oberhessen.de.