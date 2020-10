Infoabend zur Situation im Libanon

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Ausländerbeirat und die Jugendförderung des Landkreises Gießen setzen zusammen mit den Kooperationspartnern Weltladen Gießen und der evangelischen Kirche in und um Gießen die Veranstaltungsreihe zu Fluchtursachen fort. Beim nächsten Termin am Freitag, 13. November, von 19 bis 20.30 Uhr geht es in einer Online-Veranstaltung um den Libanon.

„Schweiz des Nahen Ostens“

Galt das kleine Land am Ostrand des Mittelmeers bis in die 70er Jahre als wohlhabende „Schweiz des Nahen Ostens“, so haben später der Bürgerkrieg und die Umwälzungen in der arabischen Welt es vielfach erschüttert. Die Krisen der 2000er Jahre gerieten spätestens mit der Explosion im Beiruter Hafen im August in den Blick der Weltöffentlichkeit. Und nun wollen immer mehr Menschen das Land, das selbst über eine Million syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, verlassen.

Bei der Online-Veranstaltung wird zunächst Pfarrer Bernd Apel, Geschäftsführer des Libanon-Freundeskreises in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, einen Vortrag halten. Dadurch und im Gespräch mit Lama Sbeiti, Sozial-Aktivistin in Beirut, will man sich ein Bild von der Situation im Libanon machen.

Anmeldung erforderlich

Anmeldungen werden bis 9. November per E-Mail an auslaenderbeirat@lkgi.de entgegengenommen. Die Zugangsdaten werden kurz vor der Veranstaltung mitgeteilt.