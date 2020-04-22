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Mittwoch, 22.04.2020 - 07:20
4 min

Inhaber von Eiscafés im Landkreis Gießen freuen sich über Straßenverkauf

Nachdem der Straßenverkauf von Eis wieder erlaubt ist, ziehen Inhaber von Eiscafés ein positives Fazit. Und das umfasst auch das Verhalten der Kunden.

Von Imme Rieger
Endlich gibt es auch in Hessen wieder leckeres italienisches Eis zu kaufen, was nicht bei allen, aber doch einigen Eiscafés in der Region für kräftige Nachfrage sorgte. Und gemäß der Auflagen wurden die beiden Becher vor der Übergabe an den Kunden noch verpackt. Foto: Rieger

Endlich gibt es auch in Hessen wieder leckeres italienisches Eis zu kaufen, was nicht bei allen, aber doch einigen Eiscafés in der Region für kräftige Nachfrage sorgte. Und gemäß der Auflagen wurden die beiden Becher vor der Übergabe an den Kunden noch verpackt. Foto: Rieger

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