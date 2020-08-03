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Montag, 03.08.2020 - 07:20
4 min

Inheidener See: Die Sache mit dem Abstand

Am Inheidener See tummelten sich Badelustige am Wochenende teils dicht an dicht. Bei der Stadt sieht man das mit Sorge und appelliert an die Vernunft der Besucher.

Von Emanuel Zylla
Ob im Wasser und schon gar nicht an Land: Den empfohlenen Abstand von zwei Metern im Seegbeit einzuhalten war am Wochenende schwierig. Foto: Emanuel Zylla

Ob im Wasser und schon gar nicht an Land: Den empfohlenen Abstand von zwei Metern im Seegbeit einzuhalten war am Wochenende schwierig. Foto: Emanuel Zylla

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