Initiative lädt für Samstag zur Radtour ein

KREIS GIESSEN - (red). Bei der Initiative „Schulen aufs Rad“ handelt es sich um Lehrkräfte und Schulen aus Stadt und Landkreis Gießen, die sich für sichere Schulwege und umweltfreundliche Mobilität einsetzen. Um auf dieses Ziel aufmerksam zu machen, findet am Samstag, 12. Juni, die erste kreisweite Aktion statt: Eine Fahrradroute verbindet mehrere teilnehmende Schulen, an denen von 12 bis 16 Uhr unterschiedliche Aktionen stattfinden. Unterstützt wird die Initiative vom Staatlichen Schulamt unter der Leitung von Norbert Kissel, der auch mitradeln wird.

Dabei setzten die Radler auf GPX-Daten die unter https://www.stadtradeln.de/giessen heruntergeladen und zur Navigation genutzt werden können. Die Südschleife führt von Gießen über Linden, am Heuchelheimer See vorbei, zurück zum Schwanenteich in Gießen und umfasst etwa 25 Kilometer, während die Nordschleife von Gießen nach Lollar und Allendorf, dann über Buseck zurück nach Gießen führt und etwa 44 Kilometer misst. Zwischen Allendorf und Beuern gilt es eine Steigung zu überwinden, zudem führt hier die Route über eine Landstraße. Die Teilnehmer radeln die Strecke oder Abschnitte davon auf eigene Verantwortung und besuchen eigenständig die Schulen, um dort an den unterschiedlichen Angeboten teilzunehmen.

Mehrere Schulen dabei

In Gießen sind die Liebig-Schule, an der unter ein Technikparcours und eine Fahrradwerkstatt angeboten werden, die Ostschule und die Theodor-Litt-Schule, an der man die richtige Rahmengröße berechnen lassen sowie kleine Reparaturen erledigen kann, dabei. An der Clemens-Brentano-Europaschule mit ihren Standorten Lollar und Allendorf kann man sich mit den Themen „ökologischer Fußabdruck“ und „Fahrsicherheit“ befassen und sich Tipps für das Fahren am Berg holen. An der Anne-Frank-Schule in Linden können die Schüler ihre Fertigkeiten in einem Fahrradparcours trainieren. Aktivitäten gibt es auch an der Gesamtschule Busecker Tal.

Zur Teilnahme sind neben den Schüler der teilnehmenden Schulen auch alle anderen Bürger eingeladen. Infos und Kontaktmöglichkeit unter https://www.facebook.com/Schulen-aufs-Rad-103195461893940; https://www.stadtradeln.de/giessen oder www.cbes-lollar.de