Initiative "Obbornhofen hilft" unterstützt

Fleißige Näherinnen sorgten mithilfe von gespendetem Stoff und Gummibändern für Mund-Nasen-Schutz. Foto: Initiative "Obbornhofen hilft"

OBBORNHOFEN (rrs). In der Corona-Krisenzeit ist häufig von einer "Welle der Solidarität" die Rede oder es heißt: "Wir halten zusammen". Die Hilfsbereitschaft und Solidarität in der 890-Seelen-Gemeinde (Stand Ende 2019) Obbornhofen sind dafür leuchtende Beispiele. In der Initiative "Obbornhofen hilft" haben sich über 50 Dorfbewohner ehrenamtlich zusammengetan, um den Schwächeren und Älteren mit praktischen und unkomplizierten Hilfsangeboten zur Seite zu stehen.

Die Solidarität hat dabei viele Gesichter und reicht von Einkaufshilfe, Fahrservice und kurzzeitiger Kinder-Notfall-Betreuung über das Nähen von Behelfsmasken, Möglichkeiten zum kostenlosen Ausleihen von Büchern, digitalem Gottesdienst bis hin zu Outdoor-Rätsel- und Sport-Spielen für Familien und Kinder - Letzteres gemäß der geltenden Vorgaben.

Schon eine Woche vor den Schulschließungen und Kontaktverboten hatte die Obbornhofener Erzieherin Marina Winkler-Schmidt die Idee, ihren Mitbürgern zu helfen. Sie holte sofort Daniel Gal und Ortsvorsteher Willy Zimmer mit ins Boot und die Initiative "Obbornhofen hilft" war geboren. Ein Flyer musste her und Gall als Inhaber einer kleinen Digital-Firma machte sich sofort an die Arbeit. Am Abend war das Werk vollendet. Bürger, die helfen wollten und jene, die Hilfe brauchten, konnten sich dort eintragen und ihre Angebote oder Wünsche abgeben.

Über 50 Helfer

Am nächsten Tag hatte jeder Dorfbewohner einen Flyer im Briefkasten - und die Resonanz war überwältigend. Über 50 Personen meldeten sich als Helfer. Eine stolze Zahl für so ein kleines Dorf. Man startete mit Einkaufshilfe, Fahrdienst und kurzzeitiger Notfall-Kinderbetreuung. Mit den Supermärkten in Hungen und Berstadt wurden Absprachen getroffen, damit die Helfer auch größere Mengen an Toilettenpapier und andere nur in beschränkter Anzahl abgegebene Waren einkaufen konnten.

Die Hilfe hatte aber auch ganz individuelle Nuancen. Da gab es die Mutter, die anbot für andere mitzukochen, den Dorf-Metzger, der seine Waren nach Hause lieferte oder den Experten, der Unkundigen Skype, E-Mail und Co. zum Kontakthalten mit der Familie auf PC oder Handy zauberte.

Weil Mund-Nasen-Schutz kaum zu bekommen ist, begannen einige Frauen unter Koordination von Ute Schmidt, Behelfsmasken zu nähen. Die Dorfbewohner spendeten die benötigten Baumwollstoffe und vor allem Gummiband, das auf dem Markt nahezu ausverkauft ist. Neue, unbenutzte Bettwäsche, die ganz hinten im Schrank ihr trauriges Dasein fristete, kam so zu neuen Ehren. Die Masken werden kostenlos im Bedarfsfall verteilt und liegen auch im Dorfladen zum Mitnehmen aus.

Nichts ausgenutzt

Marina Winkler-Schmidt betont stolz, dass bisher noch niemand Masken gehamstert oder sonst eines der Angebote über Gebühr selbstsüchtig ausgenutzt hätte. Obbornhofen hält zusammen und jeder versucht, jedem zu helfen so gut es geht und die Krisenzeit so wenigstens ein bisschen erträglicher zu machen.

Auch die Kinder sollten nicht zu kurz kommen, fand Marianne Reichhart. Es wurde ein "Buchstabenspiel" aus der Taufe gehoben. Die Kinder mussten zum Beispiel den ersten Buchstaben des Vornamens des Friseurs oder den vierten Buchstaben desjenigen, nach wem das Gemeindehaus benannt wurde, benennen. Bei der "Hasenjagd" wurden zehn Hasenbilder im Dorf verteilt und die Kinder mussten die weißen Tiere zählen. Bei richtigen Antworten erhielten die Kinder nach einigen Tagen ein kleines Geschenk.

Bücher-Ausleih-Station

Sportlich ging es bei einem mit Kreide auf die Straße gemalten "Hüpfparcours" zu, wie er zu Omas Zeiten noch gang und gäbe war. Weitere Spiele sind schon in Planung. Als neueste Errungenschaft verwaltet Ariane Reichert eine kleine Bücher-Ausleih-Station im Bürgerhaus. Hierzu wurden über Ebay-Kleinanzeigen kostenlos zwei Schränke besorgt und die Dorfbewohner spendeten dann Bücher. Das Spektrum reicht vom Krimi und Liebesromane über Sachbücher bis hin zu Kinderbüchern.

In Obbornhofen ist die Dorfgemeinschaft noch gelebte Realität - man hält in schweren Zeiten zusammen und jeder bringt sich nach seinen Möglichkeiten ein. Gemeinsam statt einsam lautet die Devise und macht das Dorfleben erst lebenswert. Die Initiatoren übermitteln deshalb ein großes Dankeschön an alle fleißigen Helfer.