Integration vertriebener Sudetendeutschen 1946 in Allendorf thematisiert

Autor Nils Damm (links) und Werner Heibertshausen von der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf/Lda. stellten die neue Broschüre vor. Fotos: Ferber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ALLENDORF/LDA - Welche Rolle die Kirchen und der Glauben in Allendorf 1946 bei der Integration der vertriebenen Sudetendeutschen spielten, welche Bedeutung dies auch für die Allendorfer selbst hatte, ist das Thema einer Broschüre, die jetzt der Presse vorgestellt wurde.

Autor Nils Damm ist 23 Jahre und lebt in Climbach. Für seine Arbeit hat er intensiv recherchiert und mit vielen Zeitzeugen aus Allendorf, Staufenberg und Gießen persönliche Gespräche geführt. "Die unmittelbaren Erfahrungen, die dabei mit mir geteilt wurden, haben mich sehr beeindruckt", sagt Damm. "Manche meiner Gesprächspartner sind in Tränen ausgebrochen über die aufkommenden Erinnerungen. Das hat mich sehr bewegt und das Thema sehr viel greifbarer gemacht." Vieles sei ihm selbst ganz neu gewesen und so nie im Geschichtsunterricht behandelt worden. Aus erster Hand zu erfahren, wie schlimm die Vertreibungen tatsächlich waren, das habe ihn doch mitgenommen. "Den Menschen wurde gesagt, morgen müsst ihr hier weg sein, ihr werdet aus eurem Haus geworfen", schildert der Autor. "Mitnehmen durften sie nahezu nichts, mitunter nur 30 Kilo Gepäck, und wurden dann weggebracht, wussten teilweise nicht einmal, in welches Land."

Die Zeitzeugen-Erzählungen und sonstigen Ergebnisse seiner Recherchen trug Damm in der nun als Broschüre vorliegenden Arbeit zusammen, mit der er 2016/2017 am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten "Gott und die Welt. Religion macht Geschichte" teilnahm. Damm, damals noch Schüler des Landgraf-Ludwigs-Gymnasiums in Gießen, wurde als Landessieger Hessen dafür ausgezeichnet.

"Ich habe mich eingangs in verschiedene geschichtliche Thematiken eingearbeitet - mit Kirche und mit meinem Heimatort sollte es zu tun haben. Bei den meisten möglichen Themen habe ich schnell gemerkt, dass sie entweder schon ausgearbeitet waren oder relativ wenig konkret mit Allendorf zu tun hatten", erzählt Damm. "Dann stieß ich irgendwann darauf, dass 1946 eine große Zahl von Vertriebenen in Allendorf angekommen ist und dass zum Beispiel auch der katholische Glauben dadurch überhaupt erst hierher gebracht wurde. Das fand ich sehr spannend."

Der Verein Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf an der Lumda hatte Damm bereits bei seiner Recherche unterstützt und sich nun der Veröffentlichung angenommen. Anlass bot der Umstand, dass die Vertreibung sich 2021 zum 75. Mal jährt. Gerd Höricht übernahm das Layout und die Bildbearbeitung; Peter Stein fertigte eigens eine Zeichnung für das Titelbild an. Der Druck wurde aus Mitteln des Vereins finanziert.

"Auch im Hinblick auf die aktuelle Situation mit den zu uns kommenden Flüchtlingen war es aufschlussreich zu zeigen, wie es damals war, speziell in Allendorf - was die Bevölkerung auf sich zu nehmen hatte und wie sie das geschafft hat. Deshalb waren wir so interessiert an dem Thema und sind Nils Damm sehr dankbar, dass er der Veröffentlichung zugestimmt hat", so Werner Heibertshausen, zweiter Vorsitzender des Vereins. "Die Allendorfer in der Nachkriegszeit hatten ja selbst nichts, sie waren bitterarm", sagt er und erzählt von einer Liste, die er im Archiv der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte gefunden habe. Eine Spendenaktion habe es damals gegeben, von den Allendorfer Bürgern für die neuen Mitbürger. Handschriftlich eingetragen sei da zu lesen gewesen, wer was spendete und wer es bekommen habe: "Ein Topf. Ein Essbesteck. Ein Stuhl. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, was das für eine Armut war."

Heibertshausen schätzt, dass 400 bis 600 Menschen 1946 aus dem Sudetenland nach Allendorf kamen.

"Die Vertriebenen wurden den Häusern hier einfach zugeteilt, da gab es kein Mitspracherecht", ergänzt Damm. "Würde man heute jemandem mitteilen, ab morgen lebt eine Familie mit fünf Kindern mit bei euch, ihr müsst jetzt mal Platz machen ... Die Menschen damals nach dem Krieg wussten aber selbst, wie es ist, in solch einer Lage wie diese Vertriebenen zu sein. Da hat man dann vielleicht mehr Mitgefühl gehabt und geholfen, wie man es konnte."

In der Einleitung seiner Arbeit hat Damm formuliert: "Während die Religion für viele Menschen Rückhalt und Zuversicht bietet, wird sie von anderen ausgenutzt. [...] Interessant zu beobachten ist auch das Miteinander von verschiedenen Weltreligionen, um die momentane Flüchtlingsherausforderung bewältigen zu können. [...] Nach Ende des Zweiten Weltkriegs lag mit der Vertreibung der Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei eine ähnliche Situation vor. Hunderttausende von Vertriebenen kamen innerhalb kürzester Zeit in Deutschland an und es wurde der Versuch unternommen, diese schnellstmöglich zu integrieren. Eine große Herausforderung stellten dabei auch die zumeist unterschiedlichen Glaubensrichtungen der Vertriebenen und Einheimischen dar. [...] Meines Erachtens ist es wichtig, dass wir aus der Integration der damaligen Vertriebenen lernen, aus Fehlern, aber auch aus Erfahrungen. Schließlich besitzt die damalige Situation Ähnlichkeiten mit der heutigen, in der Herausforderung, hunderttausende Menschen in unser Land zu integrieren."

Die 48-seitige, farbig bebilderte Broschüre trägt den Titel "Die Rolle der Kirchen und des Glaubens bei der Integration der Vertriebenen in Allendorf an der Lumda 1946". Sie ist zum Preis von 9,80 Euro erhältlich über Werner Heibertshausen,

Telefon: 06407/9067961,

E-Mail: heibertshausenw@gmx.de.