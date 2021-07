"Integrationsarbeit ist nicht nur Aufgabe der Migranten"

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - "Integration und Antidiskriminierung sind Themen, die uns die nächsten Jahrzehnte begleiten werden und nur zu bewältigen sind, wenn wir uns der Aufgabe annehmen." Istayfo Turgay war bis Montag ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter in diesem Bereich. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Der Sozialdemokrat hatte am 1. Oktober 2016 das Amt vom heutigen Busecker Bürgermeister Dirk Haas (SPD) übernommen und startete als ehrenamtlicher Dezernent für Integration und Demografie. Daraus wurde mittlerweile eine Stabsstelle mit den Aufgaben Integration, Antidiskriminierung und Teilhabe.

Der staatlich geprüfte Betriebswirt kam als Säugling vor 37 Jahren mit seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland und weiß, wovon er spricht, wenn es um Integration geht. "Ich habe selbst erlebt, wie Integration nicht funktioniert, aber auch wie sie funktioniert", so der Familienvater mit aramäischen Wurzeln, der heute in Leihgestern lebt.

Turgay hat turbulente politische Zeiten hinter sich, als Newcomer und Quereinsteiger in der Politik. Mittlerweile habe er Verständnis dafür, warum Entscheidungen länger dauerten und die Verwaltungsmühlen langsamer mahlten. Wichtig seien aber vor allen Dingen Mehrheiten und finanzielle Ausstattung, um etwas zu bewegen.

Das Thema Integration hätten im Kreis anfangs ausschließlich Mitarbeiter verfolgt, die aus Ministeriumsprojekten finanziert wurden und nur auf Zeit angestellt waren. Mittlerweile gebe es zwei feste Stellen und auch eine Stabsstelle. Unter der Federführung seines Dezernats habe der Landkreis die Verantwortung für den Abbau von allen Diskriminierungsformen "als eine der dringlichsten gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit erkannt und angenommen".

Bereits 2018 sei mit dem Aufbau eines Antidiskriminierungsnetzwerks für die Region Mittelhessen begonnen worden. Das Antidiskriminierungsnetzwerk (AdiNet) Mittelhessen ist eines von vier Projekten, die gemeinsam mit der Antidiskriminierungsstelle des Landes die gesellschaftliche Sensibilität für das Thema schärfen will. Im Rahmen des Projekts organisieren Maren Ampt und Markéta Roska Veranstaltungen und Netzwerktreffen und führen verschiedene Projekte und Aktionen durch. 2019 wurde der Verein "Antidiskriminierung Mittelhessen" auf Betreiben des Landkreises gegründet, der nicht nur bei der Koordination des Netzwerks von Bedeutung ist, sondern aktuell mit der Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle in interkommunaler Zusammenarbeit befasst ist. "Menschen sollen verstehen, dass das Gegenüber tief getroffen ist und die Wunde nicht heilt, sondern bleibt." Der Kreisausländerbeirat (KAB) habe eine Anlauf- und Beratungsstelle für diskriminierte Personen empfohlen. "Modellhaft und möglicherweise bundesweit einmalig ist das Zusammenwirken von kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren im Verein", verweist Turgay auf das "AdiNet". Dieses lebt davon, dass möglichst viele Vereine, Initiativen und Gruppen sich der gemeinsamen Arbeit gegen alle Formen von Diskriminierung anschließen. "Nur wenn wir immer wieder aufzeigen, dass Diskriminierung sowohl einzelnen Menschen als auch unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt enorm schaden, können wir Toleranz und Demokratie stärken. Deshalb freuen wir uns auf ihr Mitwirken!", wirbt Turgay, beim "AdiNet" mitzumachen.

Seit November 2020 veranstaltet das "AdiNet" eine Onlinereihe zum Thema Barrierefreiheit. Dabei geht es auch um unsichtbare Mauern in den Köpfen und damit gesellschaftliche Barrieren. Auch ein Antidiskriminierungs-Monitoring erfolgte, um die strukturellen Ungleichbehandlungen in Institutionen und Behörden sichtbar zu machen.

Sobald es die Pandemiesituation zulässt, sollen Stärkungs-Workshops für von Diskriminierung betroffene Personen stattfinden. "Wir wollen, dass alle Menschen selbstbestimmt, friedlich und solidarisch zusammenleben. So wie unsere Gesellschaft eben ist - vielfältig und bunt". Um dies auch zu praktizieren, gebe es seit 2014 eine Einbürgerungsfeier im Landkreis Gießen. Neu sei ein Workshop "Rassismus in der Kreisverwaltung". Ziel dabei sei es, sich gegenseitig kennen, verstehen und respektieren zu lernen. Alle 1000 Mitarbeiter der Kreisverwaltung sollen bis 2023 geschult sein.

Im Mai startete das Projekt "Klipp und klar" mit der schrittweisen Einführung einer verständlichen Verwaltungssprache. Ziel sei es, Bescheide, Informationen und Formulare auf Verständlichkeit zu prüfen und bis zum Jahr 2025 anzupassen. Gerade Covid-19 und das Impfzentrum hätten gezeigt, welch wichtige Aufgabe das Dezernat habe, wurden doch in enger Zusammenarbeit mit der Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit und dem Gesundheitsamt Informations-Flyer und -plakate sowie die Pressemitteilungen in mehr als sieben Sprachen übersetzt. Damit einhergehend wurde eine neue Kampagne gestartet, die im digitalen Format Menschen im Landkreis erreichen möchte, um im Gespräch rund um das Thema Covid-19 zu informieren. Gerade bei Themen wie Rassismus und Diskriminierung sei Sensibilität erforderlich, um in der Gesellschaft Veränderungen bewirken zu können. Nur eines sei klar: "Integrationsarbeit ist nicht nur Aufgabe der Migranten, sondern auch die der Gesellschaft."