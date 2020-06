Interessengemeinschaft sauer auf Pohlheims Bürgermeister

Das von der Stadt erworbene Anwesen Ludwigstraße 37 soll wahrscheinlich weichen und für zusätzlichen Parkraum und als Zufahrt zum neuen Kindergarten dienen. Foto: M. Bender

WATZENBORN-STEINBERGÖffentliche Ausführungen von Pohlheims Bürgermeister Udo Schöffmann zur sich nicht nachteilig verändernden Verkehrssituation in der Ludwigstraße haben die etwas in Vergessenheit geratene Interessengemeinschaft (IG) Ludwig-/Wilhelmstraße wieder auf den Plan gerufen. In den Ausführungen des Stadtoberhauptes ging es um die Zeit nach dem Neubau des Kindergartens Kirchstraße. Die IG zweifelt Schöffmanns Angaben an.

Bernd Schmitt von der IG haben dessen Aussagen auf die Palme gebracht. Er hat seine Mitstreiter Walter Damasky, Roland Seipp und Uwe Schulz informiert. Der Anwohner der Ludwigstraße denkt, dass die zukünftige Verkehrssituation schön gerechnet worden sei und es womöglich zum Verkehrskollaps durch eine zusätzliche Parkfläche komme.

Schöffmann verweist auf die offiziellen Zahlen von Hessen Mobil. 11 000 Fahrzeuge täglich, wie von Schmitt genannt, seien für ihn überhaupt nicht nachvollziehbar. Gemessen worden seien 7162 Fahrzeuge. Der Christdemokrat verweist weiter auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, einen neuen Kindergarten in der Kirchstraße bauen zu lassen. "Es ist ja nicht so, dass ich etwas Eigenes durchführe", wehrt sich Schöffmann gegen die Vorwürfe. Die Steigerung des Verkehrs um maximal 200 Fahrzeuge nach dem Start des Regelbetriebs der Tageseinrichtung werde keinen Verkehrskollaps herbeiführen. Dazu sei er zu gering. "Im Übrigen", so das Stadtoberhaupt, "wäre selbstverständlich auch an anderen Standorten ein leichter Anstieg des Verkehrs zu verzeichnen". Bei den Alternativstandorten wie beispielsweise in der Nähe der Kleingärten hätte erst Baurecht geschaffen werden müssen. Eine Umgehungsstraße sei weiterhin kein Thema. Eine solche würde bei einer Belastung der Ludwigstraße als Landesstraße mit gemessenen 7162 Fahrzeugen täglich erst gar nicht vom Land realisiert.

Der Bürgermeister habe öffentlich erklärt, dass durch den Ankauf des Anwesens mit der Hausnummer 37 die verkehrliche Situation neu geordnet und entspannt werden solle, so Schmitt. "Er schreibt weiter", so Schmitt, "dass im Bereich Volkshalle circa 7000 Kraftfahrzeuge täglich die Ludwigstraße befahren, und maximal 200 Fahrzeuge zusätzlich den neuen Kindergarten anfahren. Das wäre eine Mehrbelastung von unter drei Prozent und kein großer Unterschied zur Normalbelastung."

Arno Weigel und er hätten bereits 2012 von sechs bis 20 Uhr am Standort Ludwigstraße in Höhe der Hausnummern 37/48 8584 Kraftfahrzeuge gezählt. Hessen Mobil habe im Stichprobenverfahren an festgelegten Tagen auf der Landesstraße L 3129 im Jahr 2015 11 010 Kraftfahrzeuge festgestellt. Das Amt für Straßenwesen in Schotten, heute Hessen Mobil, habe an der Zählstelle 440 im Jahr 2005 in der Wilhelmstraße 9234 Kraftfahrzeuge ermittelt.

Auch das Regierungspräsidium Gießen (RP) komme auf diese Mengen im Jahr 2009. Er verweist dazu auf ein RP-Schreiben vom 17. März 2009. Und weiter: "Es stellt sich die Frage, wie Bürgermeister Schöffmann auf seine total abweichende Zählmenge kommt?" und mutmaßt: "Oder ob etwas schön gerechnet wurde, ohne Grundlage?"

Schöffmanns Bemerkung, die verkehrliche Situation neu zu ordnen und zu entspannen" sei eine Frechheit gegenüber allen Anwohnern in der Ludwig- wie auch Wilhelmstraße und Friedrich-Ebert-Straße. Sollte das Haus Nummer 37 für eine Parkfläche abgerissen werden, zieht dies zusätzlichen Verkehr an. "Was geht im Kopf von Bürgermeister Schöffmann und seinen Unterstützern vor?"

Die weitere Bemerkung Schöffmanns, die Stadtverwaltung hätte im Vorfeld geprüft, ob es andere vernünftige Standorte in Steinberg für einen Kindergarten gegeben hätte, zweifelt Schmitt ebenfalls an.

Der regional Bevollmächtigte für Westhessen von Hessen mobil, Eugen Reichwein, habe 2017 dem Bauausschuss Rede und Antwort gestanden. Schon damals sei über die Diskrepanz der Zählungen gesprochen worden. Schöffmann habe seinerzeit eingestanden: "Natürlich sind die Fahrzeuge belastend." Eine Lösung habe man aber leider nicht. "Also bleibt alles, wie es ist!?", zeigt sich Anwohner Schmitt, einer der langjährigen Befürworter einer Ortsumgehung, damals wie heute enttäuscht.

"Für Watzenborn-Steinberg wurden nach 5370 im Jahr 2010 im Jahr 2015 7162 Kraftfahrzeuge (Zunahme von 33 Prozent) gezählt, allerdings eine Abnahme beim Schwerverkehr registriert. 244 Lkw (2010) stehen 194 Lkw (2015) gegenüber", hatte Reichwein im April 2017 ebenfalls niedrigere Zahlen mitgeteilt. Schmitt erinnert daran, dass turnusgemäß in diesem Jahr wieder eine Verkehrszählung hätte stattfinden müssen, die die Pandemie wohl verhindere.