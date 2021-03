Internationale Liste erhält 57,0 Prozent

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Die Internationale Liste hat bei der Wahl des Kreisausländerbeirats ihre Mehrheit ausgebaut und 57,0 Prozent bekommen. Dafür gibt es zwölf Sitze in dem 21-köpfigen Gremium. Zweitgrößte Gruppierung ist die „Liste für Vielfalt und Teilhabe“, die 23,3 Prozent erhielt und fünf Sitze erhalten wird. Sie war bislang nicht im Kreisausländerbeirat vertreten. Dies gilt auch für die „Liste für Vielfalt und Integration“. Sie erhielt 15,9 Prozent der Stimmen und drei Sitze. Die „Kurdistan-Liste“ ist nach einem Ergebnis von 3,8 Prozent mit einem Vertreter im Beirat. Zehn Prozent der 28 384 Wahlberechtigten beteiligten sich.

Tim van Slobbe war bislang Vorsitzender des Beirats und möchte dieses Amt weiter ausüben. Er freute sich darüber, dass seine Liste wieder stärkste Fraktion ist und auch über die höhere Wahlbeteiligung. „Das ist eine Bestätigung für die gute Arbeit des Kreisausländerbeirats“, meinte van Slobbe.

Unklar ist, welche Folgen es hat, dass der Kreiswahlausschuss Ende Januar beschlossen hatte, eine AfD-nahe „Konservative Liste“ wegen eines Formfehlers auszuschließen. Spitzenkandidatin war die AfD-Bundestagsabgeordnete Joana Cotar, die neben der deutsche auch die rumänische Staatsangehörigkeit hat. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Karl Heinz Reitz, fungierte als Vertrauensperson für die „Konservative Liste“. Er kündigte an, dass Joana Cotar und Miroslav Krampl, der Zweitplatzierte auf der Liste, die Wahl anfechten würden. Dies müsse innerhalb von zwei Wochen beim Kreiswahlleiter vorliegen. Dann werde der Kreistag in seiner ersten Sitzung am 17. Mai über die Anfechtung entscheiden. Reitz ging davon aus, dass der Kreistag diese zurückweisen werde. Für diesen Fall blieben dann 30 Tage, um eine Klage beim Gießener Verwaltungsgericht einzureichen.

Van Slobbe hatte moniert, dass einer der beiden Versammlungsteilnehmer, die gemeinsam mit dem Versammlungsleiter und dem Schriftführer an Eides statt die Rechtmäßigkeit der Listengründung bestätigen müssten, als Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft bei der Ausländerbeiratswahl gar nicht stimmberechtigt sei. Das Verwaltungsgericht hatte einen Eilantrag wegen des Ausschlusses der Liste aus formellen Gründen abgelehnt.