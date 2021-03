Inzidenz im Kreis Gießen über 250

Die Inzidenz im Kreis Gießen liegt jetzt über 250. Archivfoto: Romolo Tavani, stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Gießen ist (Stand 30. März) auf 252,3 gestiegen, am Vortag lag sie noch bei 244,9. Der Kreis wird am Mittwoch über weitere Schritte entscheiden. In Laubach sinkt die Zahl der aktiven Fälle auf 127 (139), die Inzidenz steigt allerdings noch einmal an und liegt dort jetzt bei 823,1. Nach wie vor sind 327 Kreisbürger an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Aktuell befinden sich 49 Frauen und Männer in stationärer Behandlung. Es gibt 1116 (1165) aktive Corona-Fälle. Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 5 (24,6), Biebertal 21 (99,5), Buseck 44 (147,5), Fernwald 37 (434,1), Gießen 389 (262,8), Grünberg 69 (293,9), Heuchelheim 26 (191,8), Hungen 37 (182,6), Langgöns 34 (171,1), Laubach 127 (823,1), Lich 30 (130,5), Linden 30 (129,9), Lollar 57 (349,2), Pohlheim 80 (319,8), Rabenau 23 (258,1), Reiskirchen 52 (341,5), Staufenberg 30 (200,7), Wettenberg 25 (127,2). Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 10 237 (10 087) Corona-Fälle verzeichnet. 8794 (8631) Personen gelten als genesen.