Ja zum Hähnchenverkauf in Pohlheim, Nein in Linden

Hähnchenverkaufswagen sind ebenso erlaubt wie Spargelbuden.

KREIS GIESSEN (ee). Geöffnet oder nicht? Dies ist in Zeiten der Corona-Pandemie eine der am meisten gestellten Fragen - und nicht immer gibt es darauf eine klare Antwort. So kam es bei den Ordnungsämtern im Kreisgebiet zu einigen unterschiedlichen Auslegungen, wie es sich mit den beliebten "Hähnchenverkaufsmobilen" verhält. Diese machen vor Einzelhandelsgeschäften und auch auf Märkten Halt, um ihre Speisen anzubieten. Während ein solcher Stand in Linden im Stadtzentrum schließen musste, durfte der gleiche Anbieter in Pohlheim seinen Wagen geöffnet halten und seine "Flattermänner" verkaufen.

Wie ist so etwas möglich? Rückfragen bei Lindens Bürgermeister Jörg König und der Kreisverwaltung sorgten für Aufklärung. Verwiesen wurde auf Vorgaben des Landes - und diese waren nicht so klar, wie sie eigentlich sein sollten. "Was öffnen darf und was nicht, ist durch Verordnungen des Landes geregelt", betonte König, der sich nach Rücksprache mit seinem Ordnungsamt zum Handeln gezwungen sah - und froh ist, dass seit Freitag in dieser Angelegenheit nun Klarheit herrscht.

Kreispressesprecher Dirk Wingender betonte, dass die Ordnungsämter der Kommunen für die Überwachung der Landesverordnung zuständig sind. "Diese hatten unterschiedliche Auslegungshinweise vom Land erhalten, die nunmehr aber final klarstellen, dass ,Hähnchenverkaufswagen' betrieben werden können, wenn die Abstandsregeln eingehalten sind."

Und weil nun auch die beliebten Spargelbuden sprichwörtlich wie Pilze aus dem Boden schießen und ihren Verkauf öffnen, hat Wingender klargestellt, dass auch diese Stände öffnen dürfen. Allerdings gilt ebenfalls, dass die Abstandsregeln eingehalten werden müssen.

Keine bundesdeutsche Einigkeit herrscht hingegen bei den Eisdielen - und das, obwohl bei warmem Frühlingswetter die Lust auf ein leckeres Eis steigt. Während in Bayern Eisdielen zum Mitnehmen über die Ladentheke - mit Abstandsregelung - verkaufen dürfen, müssen in Hessen Eisdielen geschlossen bleiben. Weder Straßenverkauf noch Lieferservice sind erlaubt. Unterschied ist, dass es sich laut Definition bei Hähnchen und Spargel um ein Grundnahrungsmittel handelt, Eis ist hingegen ein Genussmittel. Eisfans können sich also den Weg sparen. Die Polizeipräsidien in Hessen haben nochmals auf das Verbot des Straßenverkaufs von Speiseeis hingewiesen. Alternativen: das Tiefkühlregal im Supermarkt oder das selbstgemachte "Gelato".