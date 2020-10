Je 1000 Euro für 162 Vereine

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Volksbank Mittelhessen hat 162 000 Euro an Vereine der Region ausgeschüttet. Die Verlosung zum Förderwettbewerb „Was einer alleine nicht schafft“ fand live auf Facebook statt.

Pro Jahr ihres Bestehens spendet die Volksbank Mittelhessen 1000 Euro an Vereine und gemeinnützige Initiativen, die Mitglied der Genossenschaft sind. Darüber hinaus wurden 30 Tombola-Pakete an die Vereine verlost. Rund 400 Menschen haben die Veranstaltung live auf Facebook verfolgt, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Vereinen und sozialen Initiativen organisieren sich Menschen mit einem gemeinsamen Ziel. Sei es Sport zu treiben, die Umwelt zu schützen oder hilfsbedürftigen Mitmenschen zur Seite zu stehen. Es gibt viele Anlässe. Allen gemein ist der Gedanke, sich zum Wohle der Gemeinschaft zu einer starken Einheit zusammenzuschließen. So wie in einer Genossenschaft. Die Volksbank Mittelhessen fühle sich auch aus diesem Grund dem regionalen Vereinsleben in besonderer Weise verbunden. Mit ihrer Arbeit prägen die Vereine das Gemeindeleben und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Miteigentümer

Für dieses Engagement möchte sich die Volksbank Mittelhessen bei den Vereinen bedanken, die alle Mitglied des Geldinstituts sind. Das bedeutet, sie haben mindestens einen Genossenschaftsanteil im Wert von 25 Euro gezeichnet und sind damit Miteigentümer. Die Volksbank unterstütze zahlreiche regionale Initiativen, Vereine sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen finanziell. 2019 seien Fördermittel von rund 1,4 Millionen Euro an mehr als 950 Vereine vergeben worden. Diese Förderung erfolgt in erster Linie über die regelmäßige Ausschreibung von Wettbewerben, bei denen Vereine, die eine aktive Verbindung zur Volksbank Mittelhessen unterhalten, konkrete Projekte und Ideen einreichen können, heißt es abschließend.