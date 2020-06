"Jetzt ist Schluss": Flucht aus einer Ehe voller Gewalt

Brigitte Grüning ist Diplom-Sozialpädagogin und beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dem Phänomen der häuslichen Gewalt und dem Verharren in Beziehungen. Seit mehr als 20 Jahren ist sie Mitarbeiterin des Weißen Rings in Herne und seit Januar 2007 Außenstellenleiterin. "Fast 50 Prozent unserer Arbeit in der Außenstelle sind Fälle häuslicher und sexualisierter Gewalt sowie Stalking." Grüning leitet zudem Seminare zu häuslicher Gewalt, sexuellem Missbrauch an Kindern und "Viktimologie".