Jo van Nelsen macht den Auftakt

HUNGEN/POHLHEIM/LICH/GRÜNBERG - hungen/pohlheim/lich/grünberg (red). Nach einer längeren Pause, die der Corona-Pandemie geschuldet war, startet die Ovag in das Herbstprogramm der Reihe "Leseland Gießen". Es beginnt am 24. September in Hungen mit dem Schauspieler, Moderator und Sänger Jo van Nelsen mit einer seiner Parade-Aufführungen, nämlich einer aus "Die Firma Hesselbachs" und zwar die Episode "Der röhrende Hirsch". Das Besondere: Van Nelsen verkörpert alle Personen der Episode. Wer die Augen schließt, wird sie alle wiedererkennen mit ihren sprachlichen Nuancen und unverkennbaren Charakteren. Meisterhaft bringt Jo van Nelsen zu Gehör, wie sich ein vermeintliches Notgeschenk zur Hochzeit der eher unbeliebten Nichte Erna, zu einem Zankapfel sondergleichen im Hause Hesselbach entwickelt.

Für Krimifans gibt es im Oktober gleich zwei spannende Lesungen. Der Schriftsteller, Kritiker und Essayist Jan Seghers kommt am 2. Oktober mit seinem Polizeiroman "Der Solist" nach Pohlheim. In dem Buch wird die Überzeugung eines erfahrenen Frankfurter Ermittlers infrage gestellt, welcher sich der neu gegründeten "Sondereinheit Terror" anschließt, während eine Serie von Morden Berlin erschüttert.

Im Wohnhaus einer stillgelegten Fabrik wird eine Leiche gefunden. Es handelt sich um den ehemaligen Betreiber des Werks und nach und nach fördert die Spurensicherung immer mehr schreckliche Details zutage. Doch im Dorf will niemand glauben, dass der zurückgezogen lebende Reifenrath ein Serienmörder ist. Das Besondere bei dieser Veranstaltung am 15. Oktober in Grünberg: "Muttertag" von Nele Neuhaus wird von Kripo-Chef Oliver von Bodenstein höchstpersönlich gelesen, das heißt, der Schauspieler Tim Bergmann, der diese Figur in den Verfilmungen der Taunuskrimis seit 2013 für das ZDF verkörpert.

Zweimal Krimi

Alix Dudel und Sebastian Albert nehmen die Besucher mit auf eine musikalische Reise durch "Die neuen Zeitalter - Ein Bertolt-Brecht-Abend mit Gitarre". Doch es handelt sich hierbei nicht nur um einen klassischen Liederabend, mit Stücken von Hanns Eisler, Paul Dessau und Kurt Weill, sondern vielmehr um eine Brecht-Collage, die von Liedern, Moritaten, Gedichten und Toneinspielungen lebt. Ein Abend für sowohl Schrift-, als auch Musikbegeisterte am 7. November in Lich.

Das Stalburg-Theater aus Frankfurt lässt mit "Erna, der Baum nadelt" am 12. Dezember in Lich das Jahr ausklingen. Pit Knorr, der Autor der Neuen Frankfurter Schule, Mitbegründer der Satirezeitschrift "Titanic" und Texter von Otto Waalkes, liest nicht nur die Originalversion des Kult-Sketches "Erna", sondern auch andere Hochlichter aus dem Weihnachtsfundus des Autorentrios Bernd Eilert, Robert Gernhardt und Pit Knorr. Untermalt wird der Abend mit weihnachtlicher Musik von Frank Wolff, Ali Neander und Markus Neumeyer.

Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Tickets können bei der Ovag (Ansprechpartnerin Lea James: 06031 6848-1274, james@ovag.de) sowie im Internet unter: www.adticket.de erworben werden. Auf Anfrage verschickt die Ovag auch kostenlos das aktuelle Programmheft. Hierzu einfach eine Mail an klein@ovag.de oder telefonisch unter der Nummer 06031/6848-1252 melden.