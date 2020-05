Johanniter werben Mitglieder

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Johanniter im Landkreis Gießen suchen neue Mitglieder. Da dafür an Haustüren geklingelt wird, hat die Hilfsorganisation ein Hygienekonzept entwickelt, das sowohl dem Schutze der eigenen Mitarbeiter dient, als auch der potenziellen Neumitglieder.

Die Mitarbeiter der Johanniter-Mitgliederbetreuung werden laut einer Pressemitteilung mit Schutzmaterialien wie Mund-Nasen-Schutz, Gesichtsvisier, Einmalhandschuhen und Händedesinfektion ausgestattet und erhalten zudem detaillierte Hygiene-Handlungsanweisungen. „Wir als Johanniter müssen in Sachen Hygiene mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt Manuel Zepter, staatlich geprüfter Desinfektor bei den Johannitern. „Mitarbeiter im Außendienst haben den Abstand von mindestens 1,5 Metern direkt nach dem Klingeln sichtbar einzuhalten.“

Alle Mitarbeiter seien mit dem richtigen Anlegen des Mund-Nasen-Schutzes, der korrekten Händedesinfektion sowie den Abstandsregeln vertraut. Um den Mitmenschen die Verunsicherung zu nehmen, erläutere man auf Wunsch das Hygienekonzept.

Aufnahme und Bestätigung einer Mitgliedschaft sind kontaktlos möglich, entweder per Audio-Verifizierung oder durch eine Unterschrift mit einem Original-verpackten Stift. Die Johanniter-Mitarbeiter seien mit Tablets unterwegs und reinigten diese nach jedem Gebrauch mit einem Desinfektionstuch. So seien beide Seiten gut geschützt.

„Mit dem Neustart der Mitgliedergewinnung wollen wir die zahlreichen Angebote unseres Verbands sichern, die spendenfinanziert sind. Darunter sind auch die Projekte, die aktuell zum Schutz und zur Hilfe von Betroffenen der gegenwärtigen Krise ins Leben gerufen wurden“, sagt Marco Schulte-Lünzum, Regionalvorstand der Johanniter in Mittelhessen. Denn: Gerade jetzt sei die Hilfsorganisation auf Spenden angewiesen. Ehrenamtliche kümmerten sich im Bevölkerungsschutz um das Wohl der Gesellschaft, engagierten sich in vielfältigen Projekten oder in der Telefonseelsorge. Aufgrund des Coronavirus hatten die Johanniter ihre Maßnahmen zur Mitgliederwerbung Ende März vorübergehend eingestellt.

Wie lässt sich erkennen, dass ein Vertreter einer seriösen Hilfsorganisation an der Haustür klingelt? Die Mitarbeiter der Johanniter haben einen Dienstausweis, tragen Dienstkleidung, dürfen kein Bargeld, Schecks oder Sachspenden annehmen und führen das Informationsgespräch zur Werbung seriös. Im Anschluss daran erhalten Fördermitglieder Informationsmaterial. Wer Fragen zur Mitgliedschaft bei den Johannitern hat, kann sich unter 06033/9170 805 informieren.

In der aktuellen Situation sind die Johanniter weiter auf finanzielle Unterstützung angewiesen, insbesondere zur Sicherstellung der zahlreichen ehrenamtlichen Leistungen. Das Engagement der Ehrenamtlichen sei unersetzlich. Insbesondere für spezielle Ausstattung und Ausrüstung wie Schutzbekleidung wird finanzielle Hilfe benötigt. Wer die Johanniter in Mittelhessen mit Spenden unterstützen möchte, nutzt folgende Kontoverbindung: Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Mittelhessen, Iban: DE13 5135 2227 0000 0083 00.