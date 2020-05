Jonas räumt in Saasen auf

Mehr als 17 Kilo Müll hat der sechsjährige Jonas Stark in und um Saasen bereits gesammelt. Die Greifzange hat er zusammen mit seinem Vater gebaut. Foto: Stark

Saasen. Kindergarten und Schule zu, der Sportplatz abgesperrt und Freunde darf man auch nicht treffen - da kann es einem schon mal langweilig werden. Der sechsjährige Jonas Stark aus Saasen nutzt die pandemiebedingte Freizeit besonders sinnvoll: Er sammelt in und um seinen Wohnort den Müll auf, den andere Menschen achtlos in der Natur entsorgt haben. Und das ist nicht gerade wenig: "Er hat bereits 17,2 Kilogramm Abfall links und rechts der Wege aus Wald, Feld und Flur nach Hause geschleppt, um diesen dort fachgerecht zu entsorgen", erzählt seine Mutter Anja Stark.

Den Müll hebt Jonas mit einer Greifzange auf, die er zusammen mit seinem Vater René aus Holzresten selbst gebaut hat. Die Tüten tragen in der Regel die Eltern - denn bei den einzelnen Spaziergängen kommt einiges zusammen. "Es sind unendlich viele Kippenstummel", erzählt René Stark im Gespräch mit dieser Zeitung. Aber auch Zigarettenschachteln, Verpackungsmüll - "alles, was klassischerweise in den gelben Sack gehört" - sowie Batterien, Schnaps- und andere Glasflaschen hat Jonas schon aufgelesen.

Die Idee dazu geht auf einen Familienspaziergang im Winter zurück. "Es lag relativ viel Müll herum. Das hat ihn geärgert, also war die Idee geboren, sauber zu machen. Corona kam dann passend", erzählt der Vater. Nach Feierabend machten sich der Saasener und sein Sohn auf den Weg; mittlerweile nutzt die junge Familie auch den Sonntagsspaziergang, um in Saasen aufzuräumen.

Müll kommt wieder

Doch egal wie viel Jonas aufsammelt, es hat keinen nachhaltigen Effekt - denn oft liegt schon beim nächsten Spaziergang an der gleichen Stelle wieder allerhand Abfall am Wegesrand. "Da will uns doch jemand auf den Arm nehmen", ärgert sich der fleißige Müllsammler. Doch Jonas lässt sich nicht entmutigen und geht weiter auf Sammeltour. Und vielleicht, hoffen seine Eltern, regt die Aktion ihres Sohnes den ein oder anderen Müllsünder zum Umdenken an.