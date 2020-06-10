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Mittwoch, 10.06.2020 - 18:00
3 min

Jugendbeauftragte im Landkreis Gießen nach bayerischem Vorbild

Der Landkreis Gießen will etwas tun, um bei der Abwanderung von jungen Leuten gegenzusteuern. Jugendbeauftragte in jeder Kommune sollen die Schnittstelle zwischen Jugendlichen, Politik und Jugendarbeit vor Ort sein. Das Vorbild dabei ist Bayern.

Von Petra Zielinski
Vor der Corona-Pandemie hatte Winfried Pletzer auf Einladung des Kreisausschusses über die Arbeit der Jugendbeauftragten in Bayern berichtet. Foto: Zielinski

Vor der Corona-Pandemie hatte Winfried Pletzer auf Einladung des Kreisausschusses über die Arbeit der Jugendbeauftragten in Bayern berichtet. Foto: Zielinski

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Fotos
Vor der Corona-Pandemie hatte Winfried Pletzer auf Einladung des Kreisausschusses über die Arbeit der Jugendbeauftragten in Bayern berichtet. Foto: Zielinski

Vor der Corona-Pandemie hatte Winfried Pletzer auf Einladung des Kreisausschusses über die Arbeit der Jugendbeauftragten in Bayern berichtet. Foto: Zielinski

Ingrid Macht

Ingrid Macht

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