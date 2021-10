"Jugenddialoge" in Saasen

Andreas Schaper, Hendrik Jany und Dirk Haas (hinten, v.l.) sowie Thomas Benz und Noah Hoepfner (vorne, v.l.) hatten auf dem Podium Platz genommen. Foto: Launspach

SAASEN - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Jugenddialoge" fand in Saasen eine Podiumsdiskussion zum Thema "Jugendparlamente und -beiräte; Formen, Zweck und soziale Zugänglichkeit" statt. Andreas Schaper, Leiter der Koordinierungs- und Fachstelle "Dabeisein in den Lahntälern", moderierte die Veranstaltung. Auf dem Podium saßen Thomas Benz (Bürgermeister Allendorf/Lda.), Noah Hoepfner (Jugendforum Nord), Hendrik Jany (Kinder- und Jugendbeirat Buseck) und Dirk Haas (Bürgermeister Buseck).

Herzstück

Andreas Schaper nannte Kinder- und Jugendparlamente (KJP) das Herzstück einer breiter aufgestellten kommunalen Beteiligungsstrategie. Hendrik Jany und Thomas Benz stimmen dem zu. Der Auffassung, dass ein KJP nicht den Querschnitt aller Jugendlichen abbildeten, schlossen sich die Beteiligten an. Jany wies darauf hin, dass das Kinder- und Jugendparlament für alle offen sei. Der Allendorfer Bürgermeister argumentierte, je mehr sich ein junger Mensch mit der Arbeit identifiziere, umso höher sei das Interesse daran. Er selbst gehe zu Vereinen oder Jugendtreffen, da die Jugend nur selten im Rathaus vorbeischaue. Er versuche, mittels Zuhörens das Eis zu brechen, durch alle gesellschaftlichen Schichten hinweg. Schaper knüpfte mit der Frage an, ob eine paritätische Besetzung der Jugendparlamente, beispielsweise durch Jugendliche mit einer Behinderung oder mit Migrationshintergrund, gegeben sei. Laut Jany sei es in Buseck Ziel des KJP, dies zu verbessern. Noah Hoepfner schlug vor, die Arbeit des Gremiums über niederschwellige Angebote begreifbarer zu machen und somit auch mehr Menschen anzusprechen. Thomas Benz nahm nochmals das Thema des Interesses auf: "Manche kommen von den Jugendzentren in das Kinder- und Jugendparlament, da sie sich politisch engagieren wollen, die anderen wollen eben nur kickern." Ähnlich sieht es auch Haas. Die Jugendlichen, die sich im Jugendparlament betätigten, seien meist auch in Vereinen aktiv, daher teilweise schon mit Vorstandsarbeit vertraut. Eine große Rolle schrieb Haas der sozialen Schicht und den entsprechenden Strukturen zu, in denen jemand aufwachse. Auch gebe es Unterschiede zwischen dörflich oder städtisch geprägter Herkunft. Je mehr ein Jugendlicher in seinem Dorf eingebunden sei, desto weniger würde er sich außerhalb dessen engagieren. In Buseck gibt es seit gut 30 Jahren ein Kinder- und Jugendparlament, und es zeige sich, dass die ehemaligen Mitglieder heute größtenteils im Gemeindeparlament vertreten seien. Die Frage, ob andere Formate das Kinder- und Jugendparlament ersetzen könnten, wurde mit einem klaren Nein beantwortet. Hoepfner würde sich mehr Fokus auf dieses Thema im Unterricht wünschen, was an den Wunsch des Busecker Bürgermeisters anknüpft. Haas bestätigte, dass man mit der IGS Busecker Tal dahingehend gut kooperieren könne, allerdings hänge vieles auch von den Vorgaben des staatlichen Schulamtes und den jeweiligen Lehrern ab. Demokratie müsse gelernt werden und dies könne man im KJP sehr gut. Hier könne man sich auch mit Themen der Gemeindevertretung auseinandersetzen. Hendrik Jany meinte, Ersetzen sei der falsche Ansatz, es müsse vielmehr versucht werden, Vereine oder einzelne Gruppen in das Jugendparlament zu integrieren. Schaper postulierte, dass ein Engagement hier bewirken könne, dass Jugendliche ein größeres Interesse an Politik entwickeln und sich mit dem demokratischen Gesellschaftssystem identifizieren. Haas wies darauf hin, dass auch Politiker von Jugendlichen lernen und auch mal die Beschlüsse des KJP akzeptieren sollten. Hoepfner sieht eine klare Steigerung des politischen Interesses. Das Kinder- und Jugendparlament könne für manchen auch ein Sprungbrett ins politische Engagement sein, teilweise träten die Jugendlichen ab 16 Jahren in eine Partei ein.

Auch Thomas Benz vertrat die Ansicht, dass sich Mitglieder eines Jugendparlaments später weiter in der Kommunalpolitik binden. Schaper fragte nach, ob der Politikunterricht für das Jugendparlament ausreichend sei. Jany findet, dass im Gremium selbst eindeutig mehr gelernt werde als es der Unterricht erbringe. Erfahrung bringe Wissen. Hoepfner stellte nochmals in den Mittelpunkt, dass Schulen mehr auf Gemeindepolitik eingehen sollten - etwa in Form von Planspielen. Dabei könne man der Frage nachgehen, wie eine Gemeinde, wie deren Politik funktioniert. Benz bestätigte, dass Politikunterricht mit dem Engagement des Lehrers stehe oder falle: "Der Stoff geht meist am wahren Leben vorbei." Dirk Haas mahnte an, dass die Schülervertretungen nicht vergessen werden sollten. Deren Arbeit mit denen des Kinder- und Jugendparlaments zu verknüpfen, sei sinnvoll.

Der nächste Jugenddialog "Die Rolle der Kinder- und Jugendarbeit für die politische Bildung und Partizipation" findet am Donnerstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgersaal am Bahnhof in Londorf statt.