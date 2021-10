Jugendsammelwoche wird nachgeholt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Hessens Jugend sammelt. Und das bereits seit 71 Jahren. Die Jugendsammelwoche konnte im Frühjahr bedingt durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden. Daher wird sie vom 7. bis 17. Oktober nachgeholt. Junge Engagierte werden dafür aktiv, sie gehen von Haus zu Haus und bitten um Unterstützung für ihre Projekte vor Ort. Der neue Anstrich im Gruppenraum, sozial verträgliche Beiträge für die Sommerfreizeit oder Materialien für die Gruppenstunde – Jugendarbeit ist wertvoll, aber nicht kostenlos. Die Jugendsammelwoche ist bereits seit 1948 ein Gemeinschaftsprojekt der sammelnden Gruppen mit den Jugendämtern und dem Hessischen Jugendring.

Zum Erfolg des Projekts möchte auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier beitragen, der die Schirmherrschaft übernommen hat.

Rund 75 000 Menschen engagieren sich in Hessens Jugendverbänden, eine verlässliche Finanzierung ist der Grundstein dafür. Gerade in Zeiten knapper öffentlicher Kassen sind auch Projekte der Kinder- und Jugendarbeit immer wieder vom Rotstift bedroht. „Wenn also vom 7. bis 17. Oktober die Jugendfeuerwehr oder die Pfadfinder oder eine Gruppe eines anderen Jugendverbands bei Ihnen klingelt, können Sie für Nachhaltigkeit vor Ort sorgen“, lädt Kreisjugendpflegerin Selena Peter zur Unterstützung ein.

Zum Schutz aller Beteiligten vor einer Corona-Infektion findet die Jugendsammelwoche in diesem Jahr unter Einhaltung der folgenden Regeln statt: Alles findet ausschließlich im Freien statt. Es ist vorgesehen, dass Kinder und Jugendliche sich beim Sammeln von Spenden außerhalb von Häusern und Hausfluren aufhalten. Wer eine Spende geben möchte, sollte vor die Tür ins Freie kommen, um in abgestellte Spendendosen zu spenden. Es gibt keinen direkten Kontakt zwischen Spendern und den sammelnden Gruppen. Abstände zu Spendern von mindestens 1,5 Metern sollen eingehalten werden, indem die Spendendose für die Spendenübergabe vorübergehend abgestellt wird. Der direkte Kontakt mit Bargeld wird vermieden. Eine Sammlung wird nur mit Spendendosen möglich sein. Es werden keine Gegenstände direkt weitergegeben. Spender werden gebeten, bei der Unterschrift auf Sammel-Listen einen eigenen Stift zu verwenden. Die Listen werden dazu bereitgelegt, nicht direkt übergeben. Informationen finden Inter-essierte unter https://www.jugendsammelwoche-hessen.de. Bei Fragen zur Jugendsammelwoche steht Kreisjugendpflegerin Selena Peter unter der Rufnummer 0641/9390-9102 oder per E-Mail: selena.peter@lkgi.de zur Verfügung.