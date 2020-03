Julia Ide gewinnt bei hr3

Die Freude ist groß, Julia Ide muss sich zumindest um die Miete erst einmal keine Sorgen machen. Foto: : hr/privat

Grünberg/Lich (red). Julia Ide aus Grünberg ist Gewinnerin bei der Aktion "Miete frei mit hr3". In Zeiten von Corona leiden viele Menschen unter finanziellen Nöten. So stehen viele Mieter vor der Herausforderung, aufgrund von plötzlichen Verdienstausfällen ihre Miete kaum noch zahlen zu können.

Der Brautstylistin Julia Ide, die einen Laden in Lich betreibt, wird ein Jahr lang die Miete von 395 Euro bezahlt. Sie hat in der "hr3-Morningshow" mit den Moderatoren Tobi Kämmerer und Tanja Rösner gewonnen. Der Gewinn wird zur Verfügung gestellt von der Sparda-Bank Hessen eG. "Wir übernehmen Deine Miete ein ganzes Jahr lang", lautete die frohe Botschaft des Moderatoren-Duos. Die Grünbergerin hat sich einen Traum verwirklicht. Sie ist Brautstylistin mit einem Laden in der Altstadt von Lich. Doch vier Wochen nach der Eröffnung steht sie vor dem Aus - wegen des Coronavirus brechen ihr die Kunden weg. Zwei Jahre lang investierte sie jeden Cent und jede Minute in das Projekt. "Zusammen mit meinem Mann, Freunden und der Familie haben wir den Laden im ältesten Fachwerkhaus von Lich in wochenlanger Arbeit renoviert," erzählte die junge Geschäftsfrau. "Schönmalerhaus" hat sie ihren Laden genannt. "Dadurch, dass Veranstaltungen abgesagt werden und Bräute mir absagen, bricht immens viel Umsatz einfach weg", sagte sie hr3 am Telefon. Für ihren Traum habe sie Schulden aufgenommen, erklärt Julia. Sogar die vermeintlich geringe Miete von 395 Euro bescherte ihr wegen der Coronakrise schlaflose Nächte. Jetzt ist die Erleichterung groß.