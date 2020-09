K 149 zwischen Langsdorf und Nonnenroth wird saniert

Keine Durchfahrt auf der Kreisstraße 149: Christiane Schmahl und Marcus Schwarz informierten über die Sanierungsarbeiten zwischen Langsdorf und der Abfahrt nach Nonnenroth. Foto: Graf

LICH - langsdorf/nonnenroth (kjg). Nachdem die Fahrbahn der Kreisstraße 149 bereits mehrfach geflickt worden war und mit ihren Rissen, Durchbrüchen und Löchern eher einem Schweizer Käse als einer Straße glich, wird sie jetzt grundhaft saniert. Am Donnerstag haben die Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) und der Fachbereichsleiter Marcus Schwarz von HessenMobil die Baumaßnahme zwischen Langsdorf und der Abfahrt Nonnenroth vorgestellt.

Knapp vier Kilometer der K 149 werden für einen Betrag von etwa 980 000 Euro in einer Bauzeit von drei Monaten bis Ende November grundsaniert. Der Kreis profitiert von der um drei Prozent geringeren Mehrwertsteuer, sodass die Maßnahme knapp 30 000 Euro weniger kostet.

Schwarz erklärte, dass die Straße auch aufgrund ihrer Tragfähigkeit, die für die heutigen Anforderungen nicht mehr geeignet sei, zum Sanierungsfall geworden sei. Jetzt werde man eine verstärkte 14 Zentimeter dicke Tragschicht sowie eine vier Zentimeter dicke Deckschicht aus Asphalt aufbringen, nachdem man vorher die oberen Asphaltschichten entfernt und die Fahrbahn gereinigt habe. Die Straße werde 14 Zentimeter dicker und damit tragfähiger für die Verkehrsbelastungen, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen seien.

Weil die Fahrbahn sehr schmal ist, wird sie beidseitig mit Bankettplatten verbreitert und verstärkt. Die Leitpfosten werden ebenfalls erneuert und die Entwässerungsmulden an den Straßenseiten wieder hergestellt, erläuterte Schwarz. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Langsdorf, am nördlichen Dorfende, werde nur die vier Zentimeter starke oberste Asphaltschicht erneuert, damit die Höhenanbindung beibehalten werden kann.

Christiane Schmahl ist froh darüber, dass die Kreisstraße mit diesem Teilstück durchgehend von Langsdorf bis Nieder-Bessingen saniert sein wird. Aber auch die Reparaturen und Erneuerungen seien an Gelder gebunden, und wenn keines da sei, werde auch weniger repariert. Seit 2011 arbeite sie kontinuierlich an der Sanierung der maroden Kreisstraßen und es sei schon vieles besser geworden, betonte Schmahl. Der Kreis habe mit der Erneuerung und Reparatur der Brücken begonnen und sei damit fast fertig. Jetzt gehe es Zug um Zug an die Kreisstraßen.

Die Bauarbeiten laufen unter der Leitung von Hessen Mobil. Beauftragt wurde das Bauunternehmen Fritz Herzog aus Marburg. Während der Sanierung ist die K 149 im Baustellenbereich zwischen Abzweig Nonnenroth und Langsdorf voll gesperrt. Wer aus Richtung Lich nach Nonnenroth fahren will, sollte die L 3481 Richtung Laubach bis Nieder-Bessingen nehmen und am Kreisel in Richtung Nonnenroth/Langsdorf abfahren.