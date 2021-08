Kaffee und Kuchen im Impfzentrum in Heuchelheim

Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Am Sonntag, 8. August, gibt es im Impfzentrum in Heuchelheim neben einer Impfung mit allen zugelassenen Vakzinen noch eine kleine Stärkung obendrauf. Denn von 14 bis 20 Uhr erhält jeder Impfling kostenlos einen Becher Kaffee und ein Stück Blechkuchen. "Durch solche Aktionen möchten wir Anreize schaffen, um noch unentschlossene Menschen zur Impfung zu motivieren", erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD) in einer Pressemitteilung. Außerdem dankt sie der Bäckerei Volkmann, die das Kaffeeklatsch-Impfen durch eine Kuchenspende unterstützt.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen hat seit Donnerstag elf Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt - Stand Freitag 17 Uhr - 14,0. Am Donnerstag lag der Wert bei 13,7. Das hessische Sozialministerium nennt den Wert von 12,9 (Stand Freitag 0 Uhr). Bekanntlich gibt es wegen zeitlicher Verzögerungen bei der Übermittlung der Zahlen häufig unterschiedliche Werte. 9 (18) Personen werden stationär behandelt. Unverändert 367 Kreis-Bürger sind an oder im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Es gibt 116 aktive Fälle (105).

Folgende aktive Fälle (in Klammern der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert) sind zu verzeichnen: Allendorf/Lda. 0 (0,0), Biebertal 3 (10,0), Buseck 1 (7,8), Fernwald 1 (14,5), Gießen 54 (16,7), Grünberg 0 (0,0), Heuchelheim 4 (38,4), Hungen 0 (0,0), Langgöns 2 (17,1), Laubach 6 (31,3), Lich 4 (7,2), Linden 11 (15,3), Lollar 0 (0,0), Pohlheim 22 (27,6), Rabenau 1 (19,9), Reiskirchen 3 (9,8), Staufenberg 0 (0,0), Wettenberg 3 (8,0).

Seit dem ersten Fall Ende Februar 2020 wurden 14 142 (14 131) Corona-Fälle verzeichnet. Unverändert 13 659 Menschen gelten als genesen.