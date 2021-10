Kahlfläche im Krofdorfer Forst neu bepflanzt

Rund 30 Personen beteiligten sich an der Aktion und pflanzten auf einer Kahlfläche entlang der Kreisstraße zwischen Krofdorf-Gleiberg und Salzböden junge Bäume. Foto: Leyendecker

KREIS GIESSEN - Waldspaziergänge sind für viele vor allem während der Pandemie Teil des Entspannungsprogramms geworden. Damit diese Wälder auch für künftige Generationen erhalten bleiben, beschloss die Gießener Greenpeace-Gruppe vor zwei Jahren, gemeinsam mit Hessen Forst Aufforstungsmaßnahmen im gesamten Landkreis umzusetzen. Im vorigen Jahr war "Fridays for Future" noch Teil der Aktion, in diesem Jahr bilden die Mitarbeiter von Hessen Forst und Aktive von Greenpeace das Aufforstungsteam. Rund 30 Teilnehmer waren am Samstagmorgen bei grau-diesigen Wetter damit beschäftigt, eine Freifläche entlang der Kreisstraße zwischen Krofdorf und Salzböden neu zu bepflanzen.

"Wir stehen auf einer 2020 geräumten Fläche, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen ist", schilderte Revierleiter Yannik Necker. Künftig sollen hier Eberesche, Speierling, Feldahorn und Ulme sprießen, um die Kahlfläche wieder lebendig zu machen. Dafür war zunächst Vorarbeit notwendig. "Die Fläche wurde mit einem Rodungsrechen geräumt, gemulcht und begattert, damit die Pflanzen optimal wachsen", erläuterte der Revierleiter. Der kommissarische Forstamtsleiter Ralf Jäkel unterstrich, dass trotz des nassen Sommers der trockene September für die Böden nicht hilfreich war. All das begünstige nicht nur das Artensterben, sondern sorge auch dafür, dass der Biorhythmus der Natur mit der momentanen Entwicklung nicht mehr standhalten könne.

"Generationenvertrag"

Rita Kotschenreuther ist Waldpädagogin und beteiligte sich ebenfalls am Wiederaufforstungsprogramm. "Neben dem Aufforsten hatten wir auch einen Vortragsabend gemeinsam mit Greenpeace veranstaltet, wo wir die Zusammenhänge deutlich gemacht haben", berichtete sie. Bei der Pflanzaktion mitzumachen für sie Ehrensache. "Wir sehen das als Generationenvertrag. Die früheren Generationen haben das begonnen, wir machen damit weiter", meinte die Pädagogin. Die bepflanzten Flächen sorgen nicht nur für einen nutzbaren Wald. Der Bedarf an Holz als Baumaterial wachse zudem ständig. "Holz wird ja schon als Alternative zu Beton gesehen. Da steigt natürlich auch der Verbrauch", sagte Kotschenreuther.

Vielfältige Auswahl

Organisator Niklas Müller von Greenpeace bekräftigte die Sinnhaftigkeit des Projekts: "Wir wollten die Aktion vom vergangenen Jahr wiederholen." Einige der Helfer seien bereits 2020 dabei gewesen. Müller betonte, dass bewusst keine Monokultur entstehe, sondern eine vielfältige Auswahl verschiedenster Baumarten. Unter den wachsamen Augen des Teams von Hessen Forst waren die Teilnehmer mit Setzlingen unterwegs und pflanzten neue Bäume entlang des eingezäunten Bereiches. "Wir sind fast etwas früh mit Pflanzen. Klassische Pflanzmonate sind eigentlich März und April", schilderte Revierleiter Necker. Er selbst kenne keinen Kollegen, der im Hochsommer pflanzt. Das heutige Projekt sei ein Kompromiss und nicht etwa die Norm. "Dieses Jahr haben wir zudem ein perfektes Jahr zum Pflanzen, nicht wie in den beiden vergangenen Jahren", ergänzte Jäkel.

Die Früchte ihrer Arbeit werden viele der Teilnehmer vermutlich nie selbst zu Gesicht bekommen, vielleicht aber die eigenen Enkel. "Die Bäume brauchen zum Wachsen etwa 200 Jahre. Damit ein Baum etwa haushoch wird, vergehen um die 40 Jahre", erzählten Jäkel und Necker. Das Ziel von Greenpeace und Hessen Forst ist der Erhalt des Waldes und, speziell bei Hessen Forst, die Versorgung der Bevölkerung mit Holz. "Von Klopapier über die Zeitung bis hin zum Sarg. Manchmal ist uns gar nicht bewusst, wofür wir Holz brauchen", betonte Jäkel. Den Wald könne die Menschheit nicht sich selbst überlassen. Das Baumwachstum müsse gelenkt werden, damit auch kleinere Baumarten gedeihen könnten.

Johannes Reichmann war bereits im vergangenen Jahr dabei. "Draußen ist es ganz anders und viel erfahrungsreicher, als wenn man ein Buch liest oder ein Film über das Thema schaut", erklärte der Student. Nach zwei Wochen in der Stadt freue er sich jedes Mal wieder darüber, in die Natur gehen zu können. "Ein Spaziergang im Wald ist ein ganz anderes Gefühl. Bei so Projekten wie dem hier bekomme ich ein richtiges Gespür für den Wald."