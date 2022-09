Karl-May-Gottesdienst in Engelrod

Thorsten Backwinkel-Pohl mit verschiedenen Ausgaben des Werks "Winnetous Erben". Foto: Frank Schäfer

ENGELROD - Eigentlich stammt der aktuelle Kinofilm "Der junge Häuptling Winnetou" gar nicht aus der Feder von Karl May. Doch als der Ravensburger-Verlag wegen Rassismus-Vorwürfen die Veröffentlichung seines Buches zum Film zurückzog, entbrannte eine Debatte: Darf man noch Karl May lesen und Karl-May-Festspiele abhalten, und muss Winnetou mit seinem Blutsbruder Old Shatterhand endgültig sterben? In diese Debatte mischt sich nun auch Pfarrer Thorsten Backwinkel-Pohl von der evangelischen Kirchengemeinde Engelrod ein. Der Geistliche, der seit seiner Kindheit unzählige Werke Karl Mays gelesen hat und ihn im Grunde für einen "christlich-pazifistischen Dichter" hält, will am kommenden Sonntag, 4. September, um 19 Uhr in Engelrod einen Gottesdienst mit Texten Karl Mays halten. Von Winnetou und Hadschi Halef wird dann ebenso etwas zu hören sein wie von göttlicher Liebe und dem Streben ins Reich der Edelmenschen. Unsere Zeitung sprach im Vorfeld mit Thorsten Backwinkel-Pohl, der zu dem Schluss kam: "Karl May ist eindeutig kein böser Rassist - man sollte ihn aber kritisch lesen."

Dieses kritische Lesen fängt schon damit an, dass man hinterfragt, in welchem Jahr die jeweiligen Bände erschienen sind. Denn die Werke des Autors sind teilweise dem jeweiligen ideologischen Zeitgeist entsprechend umgeschrieben worden. Als Beispiel dafür hatte der Engelröder Pfarrer drei Exemplare des Werkes "Winnetous Erben" mitgebracht: das Original aus dem Jahr 1909, die Ausgabe aus dem Jahr 1935 und die Ausgabe aus dem Jahr 1960. In einem Kommentar zu einem fiktiven Aufsatz eines Professors schrieb Karl May im Original noch: "Und er (der Professor) schien die Hauptaufgabe des Menschengeschlechts in der Entwicklung der völkerschaftlichen Sonderheit und Individualität zu suchen, nicht aber in der sich immer mehr ausbreitenden Erkenntnis, daß alle Stämme, Völker, Nationen und Rassen sich nach und nach zu vereinigen und zusammenzuschließen haben zur Bildung des einen, einzigen, großen, über alles Animalische hoch erhabenen Edelmenschen."

Den Edelmenschen züchten

In der NS-Zeit wurde diese Passage 1935 vom Verlag der damaligen völkischen Ideologie "angepasst": "Auch in der Rasse sind Unterschiede, Süd ist Süd, und Nord ist Nord, und jedes entwickelt seine bedingten Eigenarten. Und darüber hinaus ist eine Rasse nicht tot, deren Glieder zeitweilig zu völklichem Schlaf verurteilt sind.... Und letzten Endes soll - das ist meine Erkenntnis - jede Rasse danach streben, in sich den vollkommensten, den Edelmenschen zu züchten." Aus der ursprünglichen Idee, dass sich die Völker zusammenschließen, um den Edelmenschen zu bilden, wird der Wettbewerb der Rassen untereinander, und nur einer gelingt es, der Edelmensch zu werden. Thorsten Backwinkel-Pohl findet es erstaunlich, dass diese NS-Version bis 1960 gedruckt und veröffentlicht wurde. "Erst 1960 waren sie in der Lage, diesen rassistischen Text wieder zu ändern." Die Version des Jahres 1960 entspricht in etwa wieder dem Original. Die Versionen von 1909 und 1960 schließen beide mit der Vision: "Erst dann, wenn die Menschheit sich von innen, also aus sich selbst heraus, zu dieser harmonischen, von Gott gewollten Persönlichkeit geboren hat, wird die Schöpfung des wirklichen ,Menschen' vollendet sein und das Paradies sich uns, den bisher Sterblichen, von Neuem öffnen."

Figuren, die den guten Weg gehen

Dieser Band, "Winnetous Erben", sei der letzte zu Lebzeiten Karls Mays (1842 - 1912) veröffentliche Reiseroman gewesen. Der Grundgedanke darin sei, so der Engelröder Pfarrer, dass jeder der Engel - oder in Karl Mays Worten: der "Winnetou" - eines anderen sein solle. "Das zieht sich durch das ganze Spätwerk." Darin gebe es immer Figuren, die den guten Weg gehen. Die meisten Verbrechen würden in Mays Romanen aus Geldgier geschehen. Und auch Weihnachten, die heile Welt des Weihnachtsfestes, sei für Karl May ein wichtiges Thema gewesen. So ab dem Jahr 1900, zur Zeit seiner Orientreise, habe der Autor wieder vermehrt psychische Probleme gehabt, unter anderem, als "die Old-Shatterhand-Legende" aufgeflogen sei, also als bekannt wurde, dass der Autor nie die beschriebenen Reisen unternommen hatte, sondern alles Fiktion war. Auch traf es Karl May schwer, dass damals auch seine "Jugendsünden" in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Als junger Mann wurde Karl May wegen verschiedener Delikte, unter anderem kleine Diebstähle, zu insgesamt acht Jahren im Gefängnis verurteilt.

Erinnerung an wahre Begebenheiten

Thorsten Backwinkel-Pohl erinnert an verschiedene, wahre Gegebenheiten aus dem Leben Karl Mays. So sei er im wilhelminischen Deutschland nach dem "Boxeraufstand" aufgefordert worden, ein patriotisches Werk gegen China zu schreiben. Stattdessen habe er einen Roman geschrieben, der sich gegen militärische Einsätze und Kolonialismus wandte, was ihm einigen Ärger eingebracht habe. Karl May habe sich zwar zeitweise und zeitbedingt rassistischer Klischees bedient, sich aber im Spätwerk deutlich von solchen Stereotypen distanziert. Im späten 19. Jahrhundert habe man in Deutschland vor allem Stämme von nordamerikanischen Indianern gekannt: die Sioux und die Apachen. Die Apachen seien als die blutrünstigen Monster dargestellt worden. Bei Karl May dagegen taucht der Apachen-Häuptling Winnetou von den ersten Erzählungen an als positiver Held auf, der im Spätwerk dann auch noch zum wahren Christen und Edelmenschen stilisiert wird. "Karl May war einer von denen, die sich auch so vom rassistischen Denken mehr und mehr lösten", so Backwinkel-Pohl.

Vom Autor zahlreiche positive Gedanken mitbekommen

Als Zweitklässler sei ihm als erster Karl-May-Band "Das Vermächtnis des Inka" in die Hände gefallen. Fast alle bisher erschienen weiteren Werke hat er gelesen, auch die historisch-kritische Gesamtausgabe, die bis heute nicht vollendet sei, denn Karl May sei ein Vielschreiber gewesen. Er habe von diesem Autor zahlreiche positive Gedanken mitbekommen. Zum Beispiel, dass man nicht in den Kategorien "Völker" und "Nationen" denken und alle Religionen achten solle.

Beim Gottesdienst am kommenden Sonntag wird der Pfarrer aus Karl Mays Reiseerzählung "Und Friede auf Erden" einige Texte dieses Autors vorlesen, die zu Frieden und Liebe aufrufen und auch aus Mays Gedichtband "Himmelgedanken" rezitieren. Aus diesem Band findet Thorsten Backwinkel-Pohl unter anderem das Gedicht "Ich liebe" aus dem Jahr 1900 bemerkenswert. Darin heißt es: "Die Erde lebt seit Anbeginn / Von dem, was ihr der Himmel giebt; / Er aber lebt und giebt sich hin, / Denn daß er lebt, heißt, daß er liebt."

Bei Karl May, so findet der Engelröder Pfarrer zusammenfassend, sei die derzeitige "moralische Zensur" völlig unangebracht. Überhaupt meint Backwinkel-Pohl: "Wenn jemand anfängt, von Moral zu reden, gehe ich schon mal in Deckung!"

