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Montag, 13.04.2020 - 11:20
5 min

Katholischer Pfarrer Clemens Matthias Wunderle verlässt im Mai Laubach

Wenn der katholische Pfarrer Clemens Matthias Wunderle im Mai seine Zelte in Laubach abbricht, dann muss auch eine wertvolle Fracht abtransportiert werden.

Von Ernst Walter Weißenborn
Auch Clemens Matthias Wunderles große Orgel wird mit ihm nach Gernsheim umziehen. Foto: Weißenborn

Auch Clemens Matthias Wunderles große Orgel wird mit ihm nach Gernsheim umziehen. Foto: Weißenborn

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