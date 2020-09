Kaufvertrag des R&C Geländes in Heuchelheim unterschrieben

Bürgermeister Lars Burkhard Steinz, die Leitung der WR-Gruppe aus Mainz, Manfred Ehlers (erster Beigeordneter der Gemeinde), Notar Boris Niepoth, Gerhard Becker und Matthias Möhl (Faber &Schnepp) bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags für das R&C-Gelände. Foto: Meina

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Heuchelheim (jem). Den Beteiligten war die Erleichterung am Montagnachmittag anzusehen: Der ehemalige Rinn-und-Cloos-Gewerbepark gehört nun der Gemeinde Heuchelheim, gemeinsam mit der Gießener Firma Faber & Schnepp - genauer: der gemeinsamen "R&C Heuchelheim Entwicklungs-GmbH". 11,6 Millionen Euro kostete der Erwerb.

Der ehemalige Besitzer, Wolfram Richter von der Mainzer WR-Gruppe, wünscht den aktuellen Eigentümern nicht zu unrecht Ruhe und Frieden, um das Objekt weiterzuentwickeln. Denn der Weg hierher war "von manchen Irrungen und Wirrungen geprägt", wie Bürgermeister Lars Burkhard Steinz anmerkte.

559 Tage ist es laut Dr. Manfred Ehlers, erster Beigeordneter der Gemeinde, her, dass der Kaufvertrag zwischen der WR-Gruppe aus Mainz und einem Investor aus Marburg per Post in der Heuchelheimer Verwaltung eintraf. Ein regelrechter Schock auch für den Rathauschef. Denn, dass das drei Hektar große Gelände im Herzen Heuchelheims zum Verkauf stand, wusste man bis dato nicht. Da man gern selber Einfluss auf das Gelände haben wollte, das so wichtig erscheint für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde, waren die Verwaltung und die Gemeindevertreter zum schnellen Handeln gezwungen: Optionen wurden geprüft, verworfen, neue gefunden und letztendlich trat die WR-Gruppe vom ursprünglichen Kaufvertrag mit dem Marburger Investor zurück. Im Januar entschieden sich die Gemeindevertreter dazu, eine GmbH mit einem privaten Partner zu gründen - diesen fand man im April in der Gießener Baufirma. Die kommunale GmbH setzt sich anfänglich aus einem 65-prozentigen-Anteil der Gemeinde sowie einem 35-prozentigen Anteil von Faber & Schnepp zusammen. Mittelfristig soll der kommunale Anteil in der GmbH bis auf 10,1 Prozent zurückgeführt werden, sodass ein Großteil der aufgenommenen Kredite schon nach relativ kurzer Zeit wieder zurückfließen kann.

Nachdem die Gemeindevertreter bereits vor den Sommerferien ein Eckpunktepapier erarbeitet hatten - das unter anderem 15 Prozent an bezahlbaren Wohnbau und die baulichen Voraussetzungen für eine Kita-Gruppe zusicherte - wird nun in den nächsten Monaten ein städtebaulicher Vertrag erarbeitet, der dann den Gemeindevertretern vorgelegt wird.

"Jetzt geht die Arbeit erst richtig los", weiß auch Matthias Möhl, Geschäftsführer bei Faber & Schnepp. Zunächst wolle man Gespräche führen mit den bisherigen Mietern - rund 80 Unternehmen mit insgesamt 500 Arbeitsplätzen. Klar scheint bereits: Viele wollen bleiben. "Wir setzen auf eine langfristige Entwicklung und das Gute ist, dass wir uns nicht hetzen müssen," erklärte Möhl. Die Gemeinde und die Baufirma wollen sich bis zu einem Jahrzehnt Zeit dafür nehmen. Wie können die Gebäude sinnvoller aufgeteilt, wie vermietet und wie der Verkehr organisiert werden, diese und mehr Themen müssen noch weiter besprochen werden. Auch Stephan Faber, ebenfalls Geschäftsführer der Gießener Firma, sagte: "Vieles ist denkbar. Es mangelt nicht an Ideen. Wir haben die Zeit, diese durchzudenken und niemand legt uns etwas auf." Da die Unternehmen mit ihrer Miete bereits die Zinsen und Kredite abdecken, ist man auch nicht finanziell zum Handeln gezwungen, betonte Ehlers.

Sowohl die Vertreter von Faber & Schnepp als auch die Gemeinde betonen zudem die gute und vor allem vertrauensvolle Zusammenarbeit.