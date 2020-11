Kein Allendorfer Bärtzebürger 2020

Dem Bärtzebürger hat man vor dem Heimatmuseum mit einer Statue Tribut gezollt. Foto: Ferber

ALLENDORF/LDA - "Etwas Höheres als Bärtzebürger kann man in Allendorf nicht werden", sagt Bürgermeister Thomas Benz mit einem Schmunzeln. "Wer einmal den Heimatabend besucht hat, der weiß: Da bekommt man Gänsehaut, wenn der Name vom Bärtzebürger verlesen wird. Bärtzebürger wird man nicht so einfach."

Seit 1978 hat bisher jedes Jahr die Wahl des Bärtzebürgers stattgefunden, die nun erstmals auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Waren es anfangs noch Staatsminister und Staatssekretäre, an die dieser Ehrentitel vergeben wurde, so werden heutzutage engagierte Allendorfer damit ausgezeichnet, die sich ganz besonders um die Stadt verdient gemacht haben.

Historischer Ursprung

Die Bezeichnung Bärtzebürger hat historischen Ursprung, wie in der Festschrift zur 650-Jahr-Feier nachzulesen ist. Nachdem Allendorf im Jahr 1370 die Stadtrechte erhalten hatte, waren die Allendorfer zwar "freie" Bürger geworden, mussten aber auch selbst für zum Beispiel ihre Bürgerwehr oder die Räte aufkommen. Die ärmeren Leute, die an der östlichen Stadtmauer wohnten, brauchten nur "einen Batzen" beizutragen, eine Münze mit geringem Wert. Nannte man jemanden "Bärtze", war gemeint "du bist ein armer Bürger". Aus dem ursprünglichen Schmähwort ist später der Allendorfer Ortsspitzname und mittlerweile die Bezeichnung des Ehrenbürgers geworden. Wer der neue Bärtzebürger werde, sei das bestgehütete Geheimnis in Allendorf, erzählt Marktmeister Reiner Bergen. Am Heimatabend sei dann der ganze Saal voller Menschen und außer dem Bürgermeister und dem Stadtrat wisse es keiner. "Das ist das Spannendste. Da wird dann geschaut, wer ist dieses Jahr da und war letztes Jahr nicht da? Oder, wer ist dieses Jahr da und hat einen Schlips an? Wer ist dieses Jahr mit seiner Frau da, obwohl sie sonst nie dabei ist? So wird geschaut und gerätselt. Es weiß keiner", beschreibt Bergen die Stimmung im Festsaal. "Und wenn es dann losgeht, die Laudatio verlesen wird, der Steckbrief des neuen Bärtzebürgers, dann sieht man schon an den Tischen die Köpfe zusammengehen: Das ist bestimmt der und der. Das muss die sein, das muss die sein. Das ist total spannend. Und diese Stimmung, diese Spannung, die kann man nirgendwo sonst aufbauen - nur am Heimatabend", schildert Bergen. "Und wenn es nachts um 2 Uhr wäre - die Leute würden sitzen bleiben, bis der Bärtzebürger bekannt gegeben ist. Das ist das, was es ausmacht. Das darf man auch nicht verwässern oder herabsetzen."

Die Wertschätzung des Bärtzebürgers sei sehr hoch, erklärt Bergen weiter. Da dies alles solch einen großen Stellenwert habe, sei keine andere Entscheidung möglich gewesen, als die Verleihung für dieses Jahr erstmalig abzusagen. Jemandem etwa im Rahmen einer Stadtverordnetenversammlung eine Mütze aufzusetzen - die "Bärtzekapp" - sei lächerlich. Es werde dem Anlass nicht gerecht. Die Ernennung des Bärtzebürgers und die 650-Jahr-Feier könne man erst dann stattfinden lassen, wenn die Allendorfer auch daran teilnehmen können, stimmt ihm Bürgermeister Thomas Benz zu. Natürlich hätte man theoretisch einen Heimatabend mit 20 geladenen Gästen planen können, so Benz weiter. "Wen lade ich ein, wen lade ich nicht ein?" - die Frage habe er sich nicht stellen wollen. Jeder solle die Möglichkeit haben, teilzunehmen. "Daher haben wir das Fest für dieses Jahr abgesagt", schließt Benz. Die Feier und die Ernennung zum Bärtzebürger sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden.