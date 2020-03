Kein Corona-Testcenter in Staufenberg

Die Staufenberger Stadthalle (l.) liegt in unmittelbarer Nähe mehrerer Ladengeschäfte. Foto: Weißenborn

Kreis GiessenZiemlich verärgert über irreführende Meldungen zeigte sich Bürgermeister Peter Gefeller (SPD) am Freitag und stellte klar: "Nein, es wird kein Testcenter für Corona in der Staufenberger Stadthalle eingerichtet."

Es habe in der Tat Verhandlungen zwischen Vertretern des Landkreises Gießen und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen über die Einrichtung eines Testcenters gegeben. Gefeller habe diese geführt, um die Bemühungen der Bundes- und Landesregierung zu unterstützen. Es gehe darum, möglichst viele Menschen zu testen, erklärte der Bürgermeister im Gespräch mit dieser Zeitung. Das sei auch zwingend notwendig, wolle die Bundesregierung die zur Zeit angeordneten Ausnahmeregelungen lockern, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern. Dazu müsse man aber wissen, wie viele Menschen mit dem Virus infiziert seien und deshalb testen, testen, testen. "Es geht also schlicht um die Sicherung unserer eigenen Volkswirtschaft." Doch den Vertretern der KV gehe es genau darum offensichtlich nicht, machte Gefeller seinem Ärger Luft. "Deren Interesse besteht ganz offensichtlich darin, dass durch die Einrichtung von COVID-19-Testcentern möglichst keine Kosten für die KV Hessen ausgelöst werden. Der KV geht es also schlicht ums Geld." Grundsätzlich sollte man nach Corona mal über dieses System nachdenken, denn wie sich zeige, sei dieses in Krisensituationen "völlig unbrauchbar". Die Vertreter der KV versteckten sich hinter ihrer Machtposition, alles, was Geld koste, werde nach Möglichkeit abgewendet. "Und das wollen Ärzteverteter sein?", fragte Gefeller.

Hintergrund war ein Zeitungsbericht, wonach laut Kassenärztlicher Vereinigung am Montag in der Staufenberger Stadthalle ein Testcenter in Betrieb genommen werden solle. Gefeller erklärte, hätte man ihn vor einer Veröffentlichung einfach mal gefragt, hätte er das richtigstellen können.

Einkaufsmärkte

Knackpunkt bei den Verhandlungen war laut Gefeller die Gewährleistung der Sicherheit. Die Stadthalle Staufenberg liegt in unmittelbarer Nähe mehrerer Einkaufsmärkte. Gefeller hatte daher von der KV gefordert, dass diese einen Sicherheitsdienst stellen solle. So sollten Menschen, die hier ihre Einkäufe erledigen, von zu testenden Personen getrennt werden. Diesen Sicherheitsdienst habe die KV rundweg abgelehnt. "Seit Wochen schaut die KV bei den untragbaren Zuständen in Lich zu." Der Kassenärztlichen Vereinigung seien seitens des Landkreises mehrere Standorte vorgeschlagen worden. Die KV habe die Stadthalle in Staufenberg als in Frage kommenden Standort definiert, sei aber nicht bereit gewesen, für den Schutz der einkaufenden Menschen dort zu sorgen. Offensichtlich habe die KV ihren Auftrag nicht verstanden, nämlich möglichst viele Testcenter einzurichten. Schließlich gehe es, so Gefeller, um die Sicherung der Volksgesundheit. Er habe dem Magistrat vorgeschlagen, dass die Stadt Staufenberg die Halle für die Dauer der Nutzung kostenfrei zur Verfügung stellen sollte. "Wir sprechen hier von 300 Euro am Tag und dies über rund 14 Wochen", betonte Gefeller. "Ich habe alles versucht, damit ein Testcenter hier möglich ist, aber ohne Sicherheit geht das nicht. Das ist inakzeptabel und nicht verhandelbar."

Karl Matthias Roth, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung erklärte, mit Staufenberg habe es nicht geklappt, weil "der Bürgermeister und die Bürger sich dagegen gewehrt haben, nachdem es bekannt wurde". Die sei ihm zumindest so berichtet worden. Angesprochen auf den Knackpunkt "Sicherheitsdienst" sagte Roth, dass die KV bereit gewesen sei, die Kosten dafür zu übernehmen, diesen aber nicht selbst stelle. Zur Frage der Lage der Staufenberger Stadthalle mit Einkaufsmärkten in unmittelbarer Nähe bekannte Roth, dass er die Gegebenheiten vor Ort nicht kenne. Zu einem neuen Standort konnte der Pressesprecher keine Angaben machen. Auch wisse er nicht, wann das Testcenter in Lich geschlossen werde, das hänge von der weiteren Standortsuche ab. Am Freitag seien mehrere in der Stadt Gießen in Augenschein genommen worden. Eine Entscheidung solle nach Möglichkeit relativ schnell fallen, damit kein Leerlauf entstehe.

Keine Proteste

Gegen diese Stellungnahme verwahrte sich wiederum Gefeller. Erst nachdem die KV - "und nicht die Stadt Staufenberg" - verkündet habe, dass am Montag der Testbetrieb in Staufenberg losgehen solle, habe er auf Anfragen aus der Bevölkerung reagiert und die Sache richtiggestellt. Gefeller betonte, erst nachdem die KV agiert habe, habe er reagiert, reagieren müssen. Proteste oder Widerstand seitens der Bürger habe es, auch angesichts der kurzen Zeitspanne, nicht gegeben, nahm Gefeller die Staufenberger in Schutz.

Die Aussage der KV, dass diese bereit gewesen sei, die Kosten für einen Sicherheitsdienst zu übernehmen, ist laut Gefeller "schlichtweg falsch". Dafür gebe es genügend Zeugen, die bei den Verhandlungen dabei gewesen seien. "Nochmal: Die KV hat sich geweigert, einen Sicherheitsdienst zu bezahlen."

Statt Anfragen aus dem Staufenberger Rathaus zu dieser Sache zu beantworten, habe die KV aber offenbar Zeit, ihn in einer Pressemitteilung "mit Dreck zu bewerfen", ärgerte sich der Bürgermeister.

Wortwörtlich sprach die KV in dieser Mitteilung von "spanischen Verhältnissen in Staufenberg". Weiter wird dort verkündet, der Vorstand der KV habe scharfe Kritik am Bürgermeister der "Gemeinde" Staufenberg geübt. Die KV schreibt: "Es ist angesichts der weltweiten Pandemie und der immer wieder geforderten Zunahme an Tests unglaublich, wie sich ein Kommunalpolitiker aus dem Gießener Bereich aktuell aufführt. Offensichtlich hat dort niemand verstanden, dass die Lage zu ernst ist, um sich zu Lasten der KV zu profilieren. Nachdem die KV den Standort am Klinikum in Lich aufgrund massiver Kritik und mangelnder Unterstützung aufgeben musste, gestaltete sich die Suche nach einem neuen Standort zu einem Possenspiel: Nacheinander wurden uns ein ehemaliges Asylantenheim, eine Stadthalle und schließlich eine Sporthalle angeboten, bis sich massiver Widerstand seitens von Bürgermeister Peter Gefeller und, wir müssen es leider sagen, offenbar auch seitens der Bürgerinnen und Bürger formierte. Wir sind erschüttert von diesem Verhalten, menschlich zutiefst enttäuscht und verurteilen es scharf. Bei allen Schwierigkeiten da und dort müssen wir feststellen: In keinem anderen hessischen Landkreis gab es vergleichbare Probleme, war die Kommunalpolitik derart unkooperativ wie in Gießen und Umgebung. Es wird Zeit, dass die Landesregierung endlich durchgreift!" Soweit die Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen.

Gefeller konterte: "Zu keinem Zeitpunkt habe ich bis gestern in der Öffentlichkeit Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen oder gar an ihren Vertretern geübt. Was an einer nicht ausgeübten Kritik unglaublich sein soll, bleibt das Geheimnis der KV Hessen."

"Konstruktive Gespräche"

Vom Landkreis Gießen kamen hingegen moderatere Töne. Der Landkreis befinde sich weiterhin mit der KV in "konstruktiven Gesprächen", um dieser einen neuen Standort für ein Corona-Testcenter vorschlagen zu können. Ergebnisse würden im Laufe des kommenden Montags vorliegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einigkeit bestehe darüber, dass Gießen der geeignete Standort für ein Testcenter ist. "Es entspricht auch dem Anliegen der Ärzteschaft vor Ort, mit deren Vertretern wir seit Wochen im Austausch sind", sagte Landrätin Anita Schneider (SPD). Geprüft werden nun gemeinsam mit der Stadt Gießen Standorte an verschiedenen Hallen. "Für die zentrale Lage in Gießen spricht auch, dass sich seitens des Bundes ein Strategiewechsel hin zu einer stark vergrößerten Zahl von Testungen andeutet, die logistisch zu bewältigen wäre", erklärte die Landrätin.

In den vergangenen Tagen habe der Landkreis gemeinsam mit verschiedenen Kommunen mehrfach abgewogen, welche Alternativstandorte zum bisherigen Testcenter beim Ärztlichen Bereitschaftsdienst in Lich infrage kommen und der KV vorgeschlagen werden könnten. Dazu gehörten sowohl kreiseigene Hallen als auch die Stadthalle der Stadt Staufenberg, die kurzfristig ihre Bereitschaft zur Hilfe im Sinne aller Kreiskommunen angeboten hatte. Beide Standorte hätten sich letzten Endes aber als nicht durchsetzbar erwiesen. "Eine Rolle bei den Prüfungen spielt beispielsweise, ob auch dann der Betrieb gewährleistet sein kann, wenn irgendwann wieder Schulsport möglich ist. Es geht aber auch um die direkte Umgebung oder die Verkehrsanbindung", erklärte Schneider.

Der Landkreis habe keine Grundlage, um Kommunen zu einer Überlassung einer Halle zu verpflichten, betonte die Landrätin. "Gegeben wäre eine solche Möglichkeit nur im Katastrophenfall, den wir in Hessen nicht haben. Wir sind hier darauf angewiesen, mit allen Beteiligten Lösungen zu finden. Die Entscheidung liegt letzten Endes bei der KV."