Kein Kreisfeuerwehrtag in Laubach

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Am 12. Juni sollte das Highlight der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Gießen und insbesondere der Freiwilligen Feuerwehr Laubach stattfinden: Der Kreisfeuerwehrtag 2021. In diesem Rahmen wollte die Freiwillige Feuerwehr Laubach ihr 100-jähriges Bestehen groß feiern. Das Fest sollte - verbunden mit dem 75-jährigen Jubiläum des Kreisfeuerwehrbandes Gießen - in Laubach im Festzelt der Ausschussgesellschaft Solms-Laubach 1540 stattfinden.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lässt sich eine solche Großveranstaltung nicht realisieren. "Wir haben es uns nicht leicht gemacht mit der Entscheidung, so ein wichtiges Jubiläum unserer Feuerwehr abzusagen", so der Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Laubach Tim Stürmer, "aber die Entscheidung konnte nur so getroffen werden." Die aktuelle Entwicklung hat die Ausschussgesellschaft Solms-Laubach 1540 gezwungen, auch das beliebte Ausschussfest in diesem Jahr abzusagen. Das Traditionsfest sollte vom 13. bis 15. Juni in Laubach auf dem Festplatz "Helle" stattfinden. "Es ist unrealistisch und wäre schwer zu vermitteln, ein Fest mit rund 1500 Personen Mitte dieses Jahres durchzuführen", so Stürmer weiter. Da eine genaue Abschätzung der Lage unmöglich sei und dadurch die Planungssicherheit fehle, hat der Vorstand der Feuerwehr Laubach sich bei den bisherigen Planungen nur auf das Notwendigste beschränkt. So konnte ein finanzieller Schaden bisher vermieden werden.

Darüber hinaus werde die Feuerwehr Laubach "im Sommer sehen, was möglich ist". Wegen der Unsicherheit beim Infektionsgeschehen werde man erst in einigen Wochen näher sagen können, wann die Wehr, mit welchen Aktionen zumindest ein bisschen auf sich aufmerksam machen kann. Möglichkeiten gibt es, denn die Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses in Laubach steht an. Das könnte ein guter Anlass sein, das Jubiläumsfest mit einer Einweihung zu verbinden.

Alle Sparten beteiligt

Auch 75 Jahre Kreisfeuerwehrverband Gießen sollte mit einer Reihe von Veranstaltungen aller Feuerwehrsparten im gesamten Kreisgebiet gefeiert werden - angefangen bei der Kinder- und Jugendabteilung, über die Einsatzabteilung, die Alters- und Ehrenabteilung sowie die Musikabteilung, Höhepunkt sollte der Kreisfeuerwehrtag in Laubach mit einem "doppelten" Jubiläum sein. "Wir schließen uns der Einschätzung der Laubacher Feuerwehr an und teilen die Ansicht, dass eine Großveranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar ist", so der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Gießen Michael Klier. Derzeit werden im Verband alternative Möglichkeiten geprüft. "Wir schauen, ob wir zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes festliches Format auf die Beine stellen können", sagt Klier.